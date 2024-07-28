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En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Bu burçların evlilikle alakası bile yok! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 05:08
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 05:08
En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Bu burçlar evlilik hayatını sürdüremiyor! En çok boşanan burçlar belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EN ÇOK BOŞANAN BURÇLAR

Astrolojiye ilgisi olan insanlar burçların aşk hayatında yaşayabileceği döngüleri de yakından takip ediyor. Astroloji uzmanlarına göre boşanma ihtimali en yüksek olan burçlar belli oldu! Bağımsızlık ve özgürlüklerine düşkün olan Yay burçları bağlanma korkusu ve macera aradıkları için evlilik hayatlarında da problem yaşayabiliyorlar. 

en çok boşanan burçlar

Değişken ve meraklı bir doğaya sahip olan İkizler burçları evlilik hayatlarında da istikrarsız davranabiliyorlar. Yeni deneyim ve entelektüel arayışlarda olabilirler. Bu sebeple evlilik hayatından da hızlı şekilde sıkılabilirler. İkizler burçları iletişim problemi yaşarlarsa boşanma yoluna gidebilirler. Romantik ve idealist olan Balık burçları çatışmalardan kaçar ve problemleri çözmek yerine kaçabilir. Duygusal tatmin ve destek bulamazlarsa ikili ilişkilerinde de uzaklaşabilir ve boşanma ihtimali yükselebilir. 

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