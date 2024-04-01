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BİM'de 2,5 kilosu 94 TL, 3 kilosu 93 TL! BİM 2 Nisan aktüel indirimi ses getirdi!

Yurt genelinde farklı kategorideki birçok ürünün kendi zincir marketlerinde satışını yapan BİM, 27 Mart- 2 Nisan'da raflarda yerini alacak ürünleri açıkladı. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 01.04.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 18:58
BİM'de 2,5 kilosu 94 TL, 3 kilosu 93 TL! BİM 2 Nisan aktüel indirimi ses getirdi!

Her hafta düzenlediği aktüel ürün kataloglarıyla vatandaşın yoğun ilgisini karşılayan BİM 27 Mart-02 Nisan tarihlerinde yaptığı bomba indirimlerle yine olay yaratacak. Detaylar haberimizde...

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BİM 27 MART- 2 NİSAN İNDİRİMLERİNİ DUYURDU

Türkiye'nin her ilinde marketi bulunan BİM, yeni indirimlerini duyurdu. BİM, 27 Mart'tan 2 Nisan'a kadar bu ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunacak.

Türkiye'nin önde gelen pazaryerlerinden BİM, 27 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerini duyurdu.

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Yoğurt, peynir, süt, pirinç, kefir, zeytin, makarna, oje ve havlu gibi birçok üründe indirimler yaşanıyor.

Tam yağlı Beyaz peynir 650 gram Aknaz köy: 99,50 Türk Lirası

Tam yağlu Dost yoğurt 3000 gram: 93,50 Türk Lirası

Tam yağlı dilimli tost peyniri Aknaz 500 gram: 109 Türk Lirası

Pınar süt 1 litre: 32,50 Türk Lirası

Sek süt 1 litre: 29,50 Türk Lirası

İçim süt 1 litre: 31,50 Türk Lirası

700 Gram Sek kaşar peyniri: 185 Türk Lirası

700 Gram Teksüt kaşar peyniri: 179 Türk Lirası

700 Gram İçim kaşar peyniri: 179 Türk Lirası

2,5 kilo Efsane pirinç: 94 Türk Lirası

500 gram siyah zeytin: 69,50 Türk Lirası

Hamur kabartma tozu 10'lu: 18 Türk Lirası

Şekerli vanilin 10'lu: 12,50 Türk Lirası

500 gram Barilla makarna: 25 Türk Lirası

3X60'lı ıslak havlu: 48 Türk Lirası

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