BİM'de 2,5 kilosu 94 TL, 3 kilosu 93 TL! BİM 2 Nisan aktüel indirimi ses getirdi!

Her hafta düzenlediği aktüel ürün kataloglarıyla vatandaşın yoğun ilgisini karşılayan BİM 27 Mart-02 Nisan tarihlerinde yaptığı bomba indirimlerle yine olay yaratacak. Detaylar haberimizde...
BİM 27 MART- 2 NİSAN İNDİRİMLERİNİ DUYURDU
Türkiye'nin her ilinde marketi bulunan BİM, yeni indirimlerini duyurdu. BİM, 27 Mart'tan 2 Nisan'a kadar bu ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunacak.
Türkiye'nin önde gelen pazaryerlerinden BİM, 27 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerini duyurdu.
Yoğurt, peynir, süt, pirinç, kefir, zeytin, makarna, oje ve havlu gibi birçok üründe indirimler yaşanıyor.
Tam yağlı Beyaz peynir 650 gram Aknaz köy: 99,50 Türk Lirası
Tam yağlu Dost yoğurt 3000 gram: 93,50 Türk Lirası
Tam yağlı dilimli tost peyniri Aknaz 500 gram: 109 Türk Lirası
Pınar süt 1 litre: 32,50 Türk Lirası
Sek süt 1 litre: 29,50 Türk Lirası
İçim süt 1 litre: 31,50 Türk Lirası
700 Gram Sek kaşar peyniri: 185 Türk Lirası
700 Gram Teksüt kaşar peyniri: 179 Türk Lirası
700 Gram İçim kaşar peyniri: 179 Türk Lirası
2,5 kilo Efsane pirinç: 94 Türk Lirası
500 gram siyah zeytin: 69,50 Türk Lirası
Hamur kabartma tozu 10'lu: 18 Türk Lirası
Şekerli vanilin 10'lu: 12,50 Türk Lirası
500 gram Barilla makarna: 25 Türk Lirası
3X60'lı ıslak havlu: 48 Türk Lirası