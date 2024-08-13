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O Marketten beklenen okul hamlesi geldi! 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

ŞOK 14 Ağustos'tan itibaren okul alışverişleri için kaçırılmayacak fırsatlarını açıklarken 10 sayfa olan indirimleri ile kaliteyi en ucuza sunma fırsatını yakalıyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 12:55
O Marketten beklenen okul hamlesi geldi! 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Okul vakti yaklaşıyor. Öğrenciler yeni okul malzemelerini almak adına meraklı bekleyişine devam ederken, özellikle de ebeveyn yapılan zamlar karşısında ihtiyaç listesinin ne kadar tutacağına dair araştırmalarını sürdürüyor. Ancak zincir marketler senelerdir sunduğu aktüel kataloglarında vatandaşın okul alışveriş çilesini sevince dönüştürürken, ŞOK tarafından açıklanan ve yarın itibari ile başlayacak olan okul malzemesi indirimleri oldukça dikkat çekiyor. ŞOK 14 Ağustos'tan itibaren okul alışverişleri için kaçırılmayacak fırsatlarını açıklarken 10 sayfa olan indirimleri ile kaliteyi en ucuza sunma fırsatını yakalıyor.

Şok Marketleri, 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak olan "Okula Dönüş" kampanyası ile dikkatleri üzerine çekiyor. 30 Eylül 2024'e kadar sürecek olan bu kampanya kapsamında, Şok rafları kırtasiye ve okul malzemesi çeşitlerine ev sahipliği yapacak.

DERS ÇALIŞMA ALANLARI GÜZELLEŞSİN

Şok 14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda özellikle de öğrencilerin ders çalışma alanlarını güzelleştirecek çalışma masaları, sandalyeler, teknolojik ürünlerin yanı sıra okul ihtiyaçları kapsamında kırtasiye malzemeleri, giyim ürünleri ve beslenme setleri gibi birbirinden farklı ürünler yer alıyor. Luis Çalışma Masası 799 TL, Lara Çalışma Koltuğu 1.499 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

ŞOK

TL

ŞOK KIRTASİYE MALZEMELERİ İNDİRİMİ

ŞOK 14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda kırtasiye malzemelerinde de büyük indirimler söz konusu. Çift Gözlü Kalem Çantası 99,95 TL, Desenli Sırt Çantası 449 TL, 850 ml Matara 199 TL’ye öğrencileri bekliyor.

14 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Şok’un büyük "Okula Dönüş" kampanyası, alışverişleriniz için bir fırsat sunarken, boya kalemleri, kurşun kalem, uçlu kalem, defter, tahta kalemi, keçeli kalem gibi geniş yelpazede ürünler öğrenciler tarafından alınmayı bekleyecek. Kampanya ile alakalı yapılan açıklamada bir buçuk ay süreceği belirtilirken, okulların açılması ile birlikte verilecek listelerin fiyat boyutunun küçültülmesi hedefleniyor.

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