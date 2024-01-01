Yediğiniz tüm kekleri unutun! Bu kek tarifiyle herkesi kendinize hayran bırakacaksınız

Limonlu Kek İçin Malzemeler:

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 limon suyu

1 limon kabuğu rendesi

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu





Limonlu Kek Yapılışı:

Limonlu kek hazırlamak için ilk olarak uygun bir karıştırma kabına 3 adet yumurta kırın ve 1 yemek kaşığı toz şekeri ekleyin. Daha sonra bu malzemeleri beyazlaşana kadar çırpın. Karıştırma kabındaki malzemeler beyazlaşınca sütü, limon suyunu, limon kabuğu rendesini, yağı ve vanilyayı ekleyip iyice karıştırın. Malzemeleri bir karıştırma kabında birleştirdikten sonra kabartma tozunu ve unu ekleyip son kez karıştırın.

Kek hamurunu kek kalıbına dökmeniz gerekiyor. Ancak bunu yapmadan hemen önce kullanacağınız kek kalıbını yağlayıp unlayın. Bu işlemler sayesinde keklerimiz kalıba yapışmaz ve pişirme esnasında tabağa kolaylıkla aktarılır. Kek kalıbını yağlayıp üzerine un serptikten sonra hazırladığınız kek hamurunu kalıba dökün.

Daha sonrasında kek kalıbını önceden 170 dereceye ısıtılmış fırına yerleştirin. Yaklaşık 45 dakika pişme süresi sonunda keki fırından çıkarın. Ancak kek pişerken ara sıra kekin içine kürdan batırarak kontrol etmelisiniz. Keki fırından çıkarıp soğumaya bırakın, ardından kalıptan çıkarıp bir tabağa koyun. Son olarak pudra şekeri ekleyerek kek kıvamına getirin.