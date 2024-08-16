En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Ağustos ayı otomobil piyasası, araç sahibi olmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor. Birçok otomobil markası, sıfır araç modellerinde fiyat güncellemeleri ve dikkat çeken kampanyalar yaptı. Araba alma hayali kuranlar, bu ay piyasadaki en uygun fiyatlı sıfır otomobilleri inceleyerek bütçelerine uygun seçimler yapabilir. İşte Ağustos ayında dikkat çeken en ucuz sıfır araba modelleri ve fiyatları...

HYUNDAI İ10: TÜRKİYE’NİN EN UCUZ SIFIR ARABASI

Ağustos 2024 itibarıyla Türkiye’nin en uygun fiyatlı sıfır arabası Hyundai i10 oldu. Özellikle şehir içi kullanım için ideal olan bu model, kompakt yapısı ve düşük yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor. Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel modeli, 835.000 TL’lik fiyatı ile sıfır araba almak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

KIA PICANTO VE CITROEN C3: EKONOMİK VE ŞIK TERCİHLER

Hyundai i10’dan sonra, en uygun fiyatlı sıfır arabalar arasında KIA Picanto ve Citroen C3 yer alıyor. KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT Manuel Benzinli modeli 850.000 TL, Citroen C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli modeli ise 890.000 TL’den satışa sunuluyor. Bu modeller, kompakt yapıları ve ekonomik yakıt tüketimleri ile şehir içi kullanıma uygun.

FİAT EGEA VE OPEL CORSA: ULAŞILABİLİR FİYATLAR

Fiat Egea ve Opel Corsa, Ağustos ayında uygun fiyatları ile dikkat çeken diğer modeller arasında. Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli modeli 969.900 TL, Opel Corsa 1.2 75 Hp Manuel Benzinli modeli ise 995.900 TL fiyatla satışa sunuluyor. Her iki model de geniş iç hacimleri ve yüksek performansları ile ailelerin tercihi olabilir.

DİĞER MARKALARDAKİ FIRSATLAR

Ağustos ayında birçok marka kampanyalı fiyatlar sunarken, Dacia, Suzuki, Renault, Peugeot, Honda, Seat, MG, Toyota, Ford, Skoda, Chery, Nissan, Cupra, BMW, Audi, DS, Alfa Romeo, Subaru, Mercedes, Volvo ve Jaguar da uygun fiyatlı sıfır araba seçenekleri ile dikkat çekiyor. İşte bazı markaların öne çıkan modelleri ve fiyatları:

Dacia Sandero Stepway 90 Hp: 1.088.000 TL

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno Otomatik Benzinli 2023 Model: 1.098.000 TL

Renault Clio Evolution TCe x-tronic 90 Hp Otomatik Benzinli: 1.153.000 TL

Peugeot 208 Active Prime 1.2 PureTech 100 Hp EAT8 Benzinli: 1.223.000 TL

Honda City Executive 1.5L VTEC Otomatik Benzinli: 1.225.000 TL

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 Hp DSG Style: 1.235.000 TL

MG ZS Comfort 1.0 Otomatik Benzinli: 1.249.000 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus MultidriveS Otomatik: 1.260.000 TL

Ford Puma SUV 1.0L EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzinli: 1.319.800 TL

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS Manuel: 1.329.900 TL

Chery Omoda 5 7 ileri Otomatik DCT Comfort: 1.378.000 TL

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 PS DCT Tekna Benzinli: 1.571.900 TL

Cupra Leon 1.5 Benzinli 150 Hp Otomatik: 1.800.000 TL

BMW 118i Sport Line Benzinli 1.5 cc 140 Hp: 2.042.000 TL

LÜKS SEGMENTTE DİKKAT ÇEKEN MODELLER

Daha lüks ve yüksek performanslı araç arayanlar için de Ağustos ayı kampanyaları mevcut. Audi, DS, Alfa Romeo, Subaru, Mercedes, Volvo ve Jaguar gibi markalar, kampanyalı fiyatlarla dikkat çekiyor. Bu segmentteki araçlar, yüksek donanımları ve üstün sürüş deneyimleri ile öne çıkıyor. İşte bazı lüks segment modellerin fiyatları:

Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI Benzinli: 2.052.737 TL

DS 4 Performance Line PureTech 130 Benzinli Otomatik: 2.056.700 TL

Alfa Romeo Tonale 1.6 dizel 130 Hp: 2.287.750 TL

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive: 2.497.973 TL

Mercedes Yeni EQA 250+ Elektrikli: 2.582.000 TL

Volvo S60 B5 AWD Plus Bright Benzin 2.0 250 Hp: 3.515.190 TL

Jaguar R Dynamic S: 3.356.922 TL