Enkaz Bebek Fatma, İkinci Yaşına Girdi: 'Asrın Felaketi'nden Hayata Tutunma Hikayesi

Kahramanmaraş'taki Büyülü Hayat Hikayesi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerin ardından, minik Fatma'nın hikayesi 'Asrın felaketi'nin simgelerinden biri haline geldi. 2 aylıkken enkazdan kurtarılan Fatma, yaşadığı acılara rağmen hayata yeniden tutundu.

Enkaz Bebek: Umut ve Direnç

Deprem sırasında ailesi Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye yerleşen Ahmet ve Nadya Abid, minik kızları Fatma ile birlikte Kahramanmaraş'te yaşamaktaydılar. Ancak, depremin etkisiyle evleri çöktü ve çift hayatını kaybetti. O dönem 2 aylık olan Fatma, komşuları tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Ailesine ulaşılamadığı için devlet korumasına alınan Fatma, tedavi için Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara'ya götürülürken hemşireler tarafından alnına 'Enkaz bebek' yazılmıştı. İkinci yaşını dolduran Fatma, amcası Muhammed Abid'in korumasında yeni bir yaşam sürüyor.

Minik Fatma'nın Yeni Ailesi

Amca Abid, AA muhabirine verdiği demeçte, deprem anında fabrikada çalışmakta olduğunu ve kardeşi ile eşinin enkazdan çıkarılmasının 2 gün sürdüğünü belirtti. Yeğenini resmi işlemler tamamlandıktan sonra Ankara’da teslim aldığını ifade eden Abid, daha sonra Şanlıurfa'ya akrabalarının yanına gittiklerini, birkaç gün sonra tekrar Kahramanmaraş'a döndüklerini aktardı.

Fatma'nın artık kendilerinin bir parçası haline geldiğini vurgulayan Abid, "Fatma bizim kırmızı çizgimizdir. O bizim çocuklarımızdan biri gibi. Herkes biliyor ki ona kimse yaklaşamayacak ve üzmeyecek. Hep mutlu olacaktır, inşallah." dedi.

İyi Bir Gelecek İçin Umut

Fatma, amcasının çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçiriyor ve aile içinde büyük bir sevgiyle büyütülüyor. Abid, "Fatma haricinde iki oğlum ve bir kızım var, onları hiçbirinden ayırmıyorum. Fatma, dördüncü çocuğum oldu ve asla ayrılmayacağız inşallah." sözleriyle minik Fatma'nın hayatındaki önemini bir kez daha dile getirdi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkazdan kurtarıldığında 2 aylık olan ve tedavi için Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara'ya götürülürken ismi bilinmediği için alnına "Enkaz bebek" yazılan minik Fatma, amcası ve ailesiyle yaşamını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkazdan kurtarıldığında 2 aylık olan ve tedavi için Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara'ya götürülürken ismi bilinmediği için alnına "Enkaz bebek" yazılan minik Fatma, amcası ve ailesiyle yaşamını sürdürüyor.