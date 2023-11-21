Erkekler evleneceği kişiyi 20 saniyede böyle seçiyor! İlk görüşte aşk masalının arkasından bu gerçek çıktı

1. Kendinize ne kadar güvendiğinizi görün

Başınızı, vücudunuzu dik tutmak, göz teması kurmak ve elini tutmak kendinize güvendiğinizi gösterir. Kendine güvenen erkekler aynı şekilde kendine güvenen kadınları severler. Keşfetme duygusuna sahip olan erkekler ise karşısında çekingen ve mesafeli kadınlardan etkilenirler.

2- Sizden güzel çocuklarının olup olmayacağına öne verirler

Erkekler ayrıca bir kadının görünüşüne bakar ve doğacak çocuğunun fiziksel özelliklerini tanır.





3. Özgür ruha sahip kadınları severler

Kıyafetinize göre çılgın mı yoksa klasik mi olduğunuzu yargılayacaklar. Cesur giyim tarzları kadınların özgürlüğü sevdiğini gösteriyor. Giyim tarzınız aslında fiziksel özelliklerinize veya kişiliğinize uymuyorsa bunu fark etmek kolaydır.

4- İşinizi anında tahmin ederler

Genel araştırmalar hukuk, finans ve insan kaynakları gibi alanlarda çalışan kadınların genellikle kısa ve bakımlı saçları tercih ettiğini gösteriyor. Süslü saçlı ve modaya uygun görünüme sahip kadınlar aynı zamanda medya, reklamcılık ve halkla ilişkiler alanlarında da çalışmaktadır. Saçlarını topuz veya at kuyruğu şeklinde toplayan kimse mutlaka öğretmendir veya doktordur. Topuklu ayakkabı giyen kadınlar, erkeklere göre daha kariyer odaklı, başarılı ve kendine güvenen yöneticilerdir. Aslında işyerinde kadınlar pek çok şeyi açığa çıkarırlar.





5- Ten uyum durumunu karşılaştığınız sırada anlarlar

Biriyle ilk tanıştığınızda onun doğal kokusunu duyarsınız. Bir erkek bir kadının tenini kokladığında otomatik olarak ne yapacağına karar verir.

6- Savurgan mı yoksa tutumlu musunuz mutlaka bilirler

Erkeklerin bir markayı anlamadığı doğru değil. Birinin kıyafetlerine ve görünümüne bakarak çok para harcadığını kolayca anlayabilirler.

7- Zor birimisiniz hemen anlarlar

Birlikteyken mekan seçiminiz, içki ve yemek tercihleriniz, gittiğiniz her yerdeki tavrınız, seçici ve karamsar olduğunuzun göstergesi olabilir.

8. İlk görüşmenizde iyimser olup olmadığınızı anlarlar

Erkekler birbirinizi tanıdığınızda yüzünüzdeki ifadeye göre ne kadar iyimser olduğunuzu anlarlar. Kaşlarınızı çatmak, korkudan dudağınızı ısırmak veya tırnaklarınızın kenarlarını ısırmak iyiye işaret değildir. Erkekler yaşama sevinçleri olan kadınlarla birlikte olmaktan çok fazla hoşlanır.





9. Kendine güvenen bir kadın isterler

Bir erkek sizi şayet arkadaşlarınızla sohbet ettiğinizde veya eğlendiğinizde gördüğünde ona bağımlı olup olmadığınızı anlar.

10. Şikayet etmekten hoşlanmazlar

Sorduğu her soruya şikayetle başlarsanız şüphelenmeye başlayacaktır. Erkekler hayatı olduğu gibi kabul etme eğilimindedir ve kesinlikle şikayet etmekten hoşlanmazlar. Olayla nasıl başa çıkacağınız, hayatınızın geri kalanında şikayet etmeye devam edip etmeyeceğinizi belirleyecektir.

11- Etkilendiğinizi anında anlarlar

Erkekler ilk 20 saniyede onlardan etkilendiğinizi anlıyorlar. Karşı cinsin beden dilini okuyan insanlar, duygularınızı hızla çözebilirler. Elde ettiğiniz sonuçlara göre ya sizi daha çok tanıyacaklar ya da uzaklaşacaklar.