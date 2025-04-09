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Ersoy ve Zon'dan Kültürel İşbirliği Görüşmesi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Endonezya Kültür Bakanı Zon ile kültürel işbirliğini güçlendirmek üzere bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 19:01
Ersoy ve Zon'dan Kültürel İşbirliği Görüşmesi

Ersoy ve Zon'dan Kültürel İşbirliği Görüşmesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Endonezya Kültür Bakanı Fadli Zon ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek olan Endonezya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun ziyareti öncesinde Zon ile bir araya geldiğini açıkladı.

Kültürel İlişkilerin Güçlendirilmesi

Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik iş birliği alanları oldu. Ersoy, bu bağlamda, "Kültür diplomasisinin etkisini artıracak ortak projeler, 2025 yılı içerisinde karşılıklı olarak kutlamaya başlayacağımız kültür yılı kapsamındaki programlarımız ve kültürel miras alanındaki bilgi paylaşımları gibi pek çok başlıkta verimli istişarelerde bulunduk." dedi.

Ayrıca, Ersoy, Zon'a nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Endonezya Kültür Bakanı Fadli Zon ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Endonezya Kültür Bakanı Fadli Zon ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Endonezya Kültür Bakanı Fadli Zon ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Endonezya Kültür Bakanı Fadli Zon ile görüştü.

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