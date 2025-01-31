Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Anadolu Ajansı Oylamasında

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Oylama, Anadolu Ajansı'nın haber fotoğraflarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu tür etkinlikler, kamuoyunu bilgilendirmek ve görsel medya alanında önemli bir zenginlik sunmak adına büyük bir fırsat oluşturuyor.

Oylamanın Amacı ve Katılımcılar

'Yılın Kareleri' oylaması, toplumsal olayları ve önemli anları yansıtacak görsellerin seçilmesine olanak tanırken, geniş bir katılım atmosferi yaratıyor. Başsavcı Öztürk gibi önemli isimler, bu etkinliğe katılarak destek vermekte ve fotoğraf sanatına olan ilgilerini de göstermektedirler.

Bu tür etkinlikler, yalnızca sanatsal bir yarışma olmanın ötesinde, toplumun farklı kesimlerinden gelen bakış açılarını da bir araya getirmektedir.