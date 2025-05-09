Erzincan'da Engelli Çocukların Polislik Hayali Gerçek Oldu

Erzincan'da Engelli Çocukların Polislik Hayali Gerçekleşti

Erzincan'da bulunan Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, polis olma hayallerini bir günlüğüne gerçekleştirme şansı buldular. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler sürpriz bir şekilde polis ekipleri tarafından karşılandı.

Eğlenceli Uygulama ve Farkındalık

Polis olma hayali kuran çocuklara, şapka ve yelek giydiren ekipler, çocuklarla birlikte yol uygulaması yaptı. Öğrenciler, araçları durdurup kimlik kontrolü gerçekleştirerek sürücülere emniyet kemeri takmaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Toplum Destekli Polislikten Önemli Açıklamalar

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Başkomiser Ziya Öksüz, çocukların kalbine dokunan bu tür faaliyetlere devam edeceklerini belirtti. Trafik ve Engelliler Haftası dolayısıyla özel çocukların polis olma hayalini gerçekleştirdiklerini ifade eden Öksüz, "Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz," dedi.

Öğretmenlerden Anlamlı Yorumlar

Özel Eğitim Öğretmeni Aykut Pıralı ise, özel çocukların polislere duyduğu hayranlığın büyük olduğunu ve polislik hayallerinin gerçekleştirildiğini dile getirdi. "Polislerimiz, çocuklarımızın yanlarında olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Çocuklarımız çok güzel bir gün geçirdi, asayiş ve trafik uygulamaları yaparak eğlenip deneyim kazandılar. Kendilerine ait çocuk polis kimlik kartlarını aldılar ve unutamayacakları bir anı yaşadılar. Emniyet Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederiz," diye konuştu.

Erzincan'da Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören öğrencilerin polis olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu. Polis olma hayali kuran öğrencilere sürpriz yapan polis ekipleri, şapka ve yelek giydirdikleri çocuklarla yol uygulaması yaptı.

Erzincan'da Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören öğrencilerin polis olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu. Polis olma hayali kuran öğrencilere sürpriz yapan polis ekipleri, şapka ve yelek giydirdikleri çocuklarla yol uygulaması yaptı.