Erzincan'da Kar ve Tipi: 503 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Erzincan genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 503 köy yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre kapalı yolların ilçe dağılımı şöyle: Merkez 59, Refahiye 121, Çayırlı 48, Kemah 60, Otlukbeli 10, İliç 50, Kemaliye 61, Tercan 71, Üzümlü 23.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Sahada 14 greyder, 3 dozer, 10 loader, 7 beko loader ve 1 bıçaklı kamyon ile görevli iş makineleri yer alıyor.

Yol açma çalışmalarında toplam 92 personel görev yapıyor ve çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ERZİNCAN’DA KAR VE TİPİDEN 503 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI