Erzincan'da Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

Erzincan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu; yollar kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla temizleniyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 10:16
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 10:16
Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

Erzincan’da etkili olan kar yağışı ve tipi, özellikle Erzincan-Sivas kara yolu güzergâhında ulaşımı aksattı. Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı tır ve çekiciler yolda kaldı.

Yolda kalan araçlar ve trafik önlemleri

Görüş mesafesinin düşmesi üzerine trafik ekipleri, güvenlik gerekçesiyle ağır tonajlı araçların geçişini durdurdu. Ekipler, Erzincan’ın Refahiye ve Sivas’ın İmranlı ilçeleri kesimlerindeki ağır tonajlı araçları yol kenarındaki dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Yolda kalan araçlar, Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla güvenli alanlara alındı. Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü güzergahta, hava şartlarının normale dönmesi ve yolun temizlenmesinin ardından ağır tonajlı araçların geçişine yeniden izin verilmesi bekleniyor.

Ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda, kar lastiği ve zinciri bulunan otomobil ve hafif ticari araçların geçişine izin veriliyor. Karayolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Meteorolojik değerlendirme ve uyarılar

Yapılan son değerlendirmelere göre bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği; buzlanma ve don, pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Yetkililer, bölgede buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı; yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu hatırlatıldı.

Öte yandan, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde hava sıcaklığının dün gece eksi 28,9 derece olarak ölçüldüğü bildirildi.

