Erzincan'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Erzincan'da Kar Yağışı Eğitimi Etkiledi

Erzincan'da yoğun kar yağışı sonrasında eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, meteorolojik verilere dayanarak, kentin genelinde başlayan kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar devam edeceği ifade edildi.

Tüm Eğitim Kurumları Kapatıldı

Etkili yağışlar nedeniyle yollarda meydana gelen buzlanma ve ulaşımda ortaya çıkan aksaklıklar, resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarını etkiledi. Bu sebeple, eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

İdari İzinler Duyuruldu

Ayrıca yapılan açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi. Bu durumda, onların da güvenli bir şekilde çalışmalarına devam edebilmeleri sağlanmakta.

Öğrencilerin ve velilerin, kar yağışı süresince eğitimle ilgili gelişmeleri takip etmeleri önerilmektedir.