DOLAR
35,89 0%
EURO
37,35 0,06%
ALTIN
3.304,08 0,03%
BITCOIN
3.493.123,56 0,21%

Erzincan'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 00:20
Erzincan'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Erzincan'da Kar Yağışı Eğitimi Etkiledi

Erzincan'da yoğun kar yağışı sonrasında eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, meteorolojik verilere dayanarak, kentin genelinde başlayan kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar devam edeceği ifade edildi.

Tüm Eğitim Kurumları Kapatıldı

Etkili yağışlar nedeniyle yollarda meydana gelen buzlanma ve ulaşımda ortaya çıkan aksaklıklar, resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarını etkiledi. Bu sebeple, eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

İdari İzinler Duyuruldu

Ayrıca yapılan açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi. Bu durumda, onların da güvenli bir şekilde çalışmalarına devam edebilmeleri sağlanmakta.

Öğrencilerin ve velilerin, kar yağışı süresince eğitimle ilgili gelişmeleri takip etmeleri önerilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!
2
Erzincan'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
3
Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı
4
TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!
5
İletişim Başkanlığı'na düşük KPSS ile personel alımı! Şartları sağlayana yüksek maaş var
6
Erzurum'da Aileler Tarihi Aziziye Tabyası'nda Kış Eğlencesi Yaşadı
7
Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda