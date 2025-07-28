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Erzincan'dan Filistin ve Suriye'ye Yardım Tırı Gönderildi

Erzincan'dan Filistin ve Suriye'ye insani yardım malzemeleri taşıyan bir tır uğurlandı.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 15:43
Erzincan'dan Filistin ve Suriye'ye Yardım Tırı Gönderildi

Erzincan'dan Yardım Tırı Yola Çıktı

Erzincan'dan, başta Filistin ve Suriye olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaşması amacıyla bir tır insani yardım malzemesi yola çıktı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Erzincan Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen yardım kampanyası, hayırseverlerden temin edilen temel gıda maddeleri ve giyecek ile donatılan 126'ncı tırın uğurlanması için dernek binası önünde bir tören düzenlendi.

Törende Konuşma

İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin yaptığı konuşmada, İHH aracılığıyla toplanan yardımların mazlum coğrafyalara ulaştırıldığını vurguladı. Şahin, "Tırın içinde sadece gıda ve elbise yardımının bulunmadığını, bir kardeşlik ve merhamet mesajı da taşımakta olduğunu" belirtti. Ayrıca, "Biz kardeşlerimizin yanındayız" ifadesinin bu yardımlarla somutlaştığını ifade etti.

Şahin, kendi ifadeleriyle, tırın yola çıkmasının aynı zamanda bir fiili dua niteliği taşıdığını belirtti. Emeği geçen herkese teşekkür etti.

Uğurlama Duaları

Törene katılan bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile birlikte, yardım tırı Şahin tarafından yapılan dualarla Suriye'ye uğurlandı.

Erzincan'dan, başta Filistin ve Suriye gibi yoğun ihtiyacın olduğu bölgelere ulaştırılmak üzere...

Erzincan'dan, başta Filistin ve Suriye gibi yoğun ihtiyacın olduğu bölgelere ulaştırılmak üzere bir tır insani yardım malzemesi yola çıktı. Törende İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin (sol 3) de yer aldı.

Erzincan'dan, başta Filistin ve Suriye gibi yoğun ihtiyacın olduğu bölgelere ulaştırılmak üzere...

Erzincan'dan, başta Filistin ve Suriye gibi yoğun ihtiyacın olduğu bölgelere ulaştırılmak üzere bir tır insani yardım malzemesi yola çıktı. Törende İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin (sol 3) de yer aldı.

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