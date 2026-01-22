Erzurum'a Çin'den Kardeş Şehir Hamlesi: Harbin İşbirliği Gündemde

Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin'den Erzurum Ziyareti

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Jiang Xuebin, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Görüşmede iki kent arasında yürütülen ilişkiler ile yeni iş birliği fırsatları ele alındı.

Görüşmenin odak noktaları

Toplantıda Erzurum'un tarihî ve kültürel birikimi, turizm ve spor altyapısı, tarım ve hayvancılık potansiyeli ile sanayi ve yatırım alanlarındaki imkânları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Vali Mustafa Çiftçi, ilin yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük illerinden biri olduğunu vurgulayarak, Erzurum'un tarih, turizm ve spor şehri kimliğiyle öne çıktığını söyledi.

Büyükelçi Jiang Xuebin ise Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in stratejik liderliğinde olumlu bir ivme kazandığını belirtti. Yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin ikili ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturduğunu ifade eden Jiang, Erzurum ile kültür, turizm, eğitim, akademik çalışmalar, tarım ve yatırım alanlarında daha fazla somut iş birliği geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Erzurum-Harbin iş birliği ve gelecek adımlar

Görüşmede ayrıca, Erzurum ile Çin'in Harbin şehri arasındaki kardeş şehir ilişkileri kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi. Taraflar, kış turizmi, buz ve kar etkinlikleri ile kültürel organizasyonlar alanında ortak projeleri masaya yatırdı.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri, somut iş birliğinin artırılması ve kurumsal temasların sürdürülmesi yönündeki mutabakatla sona erdi.

