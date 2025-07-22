Erzurum'da 106 Yıldır Yaşatılan Milli Mücadele Ruhuna Yolculuk

Milli Mücadele Ruhu: Erzurum'da 106 Yıldır Ayakta

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 23 Temmuz 1919'da tarihi bir kongreyle Cumhuriyet'in temellerini attığı Erzurum, 106 yıldır Milli Mücadele ruhunu ziyaretçilerine sunuyor.

Erzurum Kongre Binası

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak 2016 yılında Resim Heykel Müzesi olarak tahsis edilen ve Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'nde yer alan bu tarihi bina, 6 bin 146 metrekare alanı kaplıyor. Kongre binası, iki ayrı salonda resim, heykel, fotoğraf ve seramik sanatçılarına hizmet vermekte.

Ziyaretçi Akını

Müze, 2021 yılından bu yana toplam 103 bin 97 ziyaretçiyi ağırladı ve bu ziyaretlerden toplam 1 milyon 477 bin 950 lira gelir elde edildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü'nün coşkuyla kutlanacağını belirtti.

Önemli Bir Tarih

Yer, kongre salonunun, ziyaretçilere Milli Mücadele ruhunu hissettirdiğini ve o dönemin tarihi koşullarını deneyimleme fırsatı sunduğunu ifade etti.

Ziyaretçiler Neler Düşünüyor?

Elazığ'dan gelen Utku Yavuz, müzede Milli Mücadele'nin izlerini görmenin kendisini duygulandırdığını belirterek, "Bu ülke nasıl kurulduğunu daha iyi anladım," dedi. Antalya'dan gelen Teoman Kara ise, ilk kez geldiği bu yerde ülkenin varoluşunun temellerinin atıldığına tanıklık ettiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Cumhuriyete geçişin kararlarının alındığı Erzurum'daki tarihi kongre binası, 106 yıldır Milli Mücadele ruhuyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne 2016'da Resim Heykel Müzesi olarak tahsis edilen, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'ndeki bina, 6 bin 146 metrekare arazi üzerinde yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 23 Temmuz 1919'da Milli Mücadele'nin ve Cumhuriyete geçişin kararlarını almak için kongreyi topladığı binada, resim, heykel, fotoğraf ve seramik alanlarında çalışma yapanların kullanımı için 2 salon bulunuyor. Envanterinde 248 tablo, 47 hat, 11 özgün baskı, 6 heykel, 10 seramik olmak üzere 322 eser barındıran müze, şehit ve gazi yakınları, öğretmen, öğrenci ile 65 yaş üzeri vatandaşlara kapılarını ücretsiz açıyor.

Cumhuriyete geçişin kararlarının alındığı Erzurum'daki tarihi kongre binası, 106 yıldır Milli Mücadele ruhuyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne 2016'da Resim Heykel Müzesi olarak tahsis edilen, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'ndeki bina, 6 bin 146 metrekare arazi üzerinde yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 23 Temmuz 1919'da Milli Mücadele'nin ve Cumhuriyete geçişin kararlarını almak için kongreyi topladığı binada, resim, heykel, fotoğraf ve seramik alanlarında çalışma yapanların kullanımı için 2 salon bulunuyor. Envanterinde 248 tablo, 47 hat, 11 özgün baskı, 6 heykel, 10 seramik olmak üzere 322 eser barındıran müze, şehit ve gazi yakınları, öğretmen, öğrenci ile 65 yaş üzeri vatandaşlara kapılarını ücretsiz açıyor.