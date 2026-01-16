Erzurum'da 500 Yıllık '1001 Hatim' Duası Ulu Camii'de

Erzurum'u doğal afetlerden korumak amacıyla Pir Ali Baba tarafından başlatılan ve yaklaşık 500 yıldır kesintisiz devam eden '1001 Hatim' geleneği çerçevesinde, Ulu Camii'nde cuma namazı öncesi hatim duası gerçekleştirildi.

19 Aralık 2025'te Erzurum merkez ve ilçelerindeki camilerde başlatılan program kapsamında bugün Ulu Camii'nde yapılan törende, yaklaşık bir ay süren okuma döneminde tamamlanan 89 bin 665 hatmin duası edildi.

Katılımcılar

Dua programına Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Alibeman Eghbalı Zarch, ilçe müftüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dua Anı ve Duygusal Anlar

Erzurum Müftüsü Yaşar Çapçı'nın yaptığı duaya binlerce el ve yürek hep birlikte 'amin' diyerek iştirak etti. Bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamaması ve duanın sonlarına doğru yaşanan duygu dolu anlar dikkat çekti. Ulu Camii'ndeki programa katılım yoğunluğu gözlendi.

Hanımlar için düzenlenen program ise ilan edildi: 17.01.2026 Cumartesi günü Ulu Camii'nde saat 09.00 ile 12.00 arasında 1001 Hatim Duası gerçekleştirilecek.

Pir Ali Baba'nın kesin doğum tarihi bilinmemekle birlikte yaklaşık 500 yıl önce Erzurum'da başlattığı bu Kur'an-ı Kerim okuma geleneği, şehrin afet ve beladan korunması amacıyla her yıl gençten yaşlıya geniş katılımla sürdürülüyor.

