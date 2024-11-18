Erzurum'da Devlet Korumasındaki Çocuklar, 'Şinasi'nin Şair Evlenmesi' Oyununu Sergiledi

Erzurum'da Çocuklar Tiyatro Sahnesinde Büyüledi

Erzurum'da, devlet korumasındaki çocuklar, 'Şinasi'nin Şair Evlenmesi' adlı tiyatro oyununu sahneleyerek izleyenleri etkiledi. Gösterim, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi Gösteri Salonu'nda gerçekleştirildi.

8 Aylık Yoğun Bir Çalışmanın Sonucu

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda kalan çocuklar, bu gösterimle tiyatro eğitimlerini başarıyla sergiledi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koruma altında bulunan 18 çocuğumuz, 8 aylık bir eğitim sürecinin ardından bugün sahnede yeteneklerini sergiliyorlar." dedi.

Bölgesel Koordinatörlük ve Tiyatro İzleme Fırsatı

Aykut, ayrıca 25. Ulusal Çocuk Forumu çerçevesinde Doğu Anadolu Bölge koordinatörlüğü seçildiklerini ve bu kapsamda gelen 42 çocukla birlikte tiyatro oyununu izlediklerini ifade etti.

Önemli İsimler Salonda

Tiyatro oyununa; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Seyfi Bozçelik, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve çok sayıda vatandaş katılarak çocuklara destek verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.