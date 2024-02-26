EKPSS’ye Girdiyseniz Dikkat: Aile Bakanlığı İlkokul, Ön Lisans ve Lisans Mezunu 100 Memur Arıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 100 Engelli Memur Alacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli memur alımı için ÖSYM ile işbirliği yaptı. Bakanlık, 19 Şubat 2023 tarihinde yapılan EKPSS/Kura sonucuna göre, ilkokul, ön lisans ve lisans mezunu 100 engelli memuru kadrosuna katılacak. Atanan adaylar, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında farklı pozisyonlarda görev yapacak. Adaylar, atama işlemlerini tamamlamak için istenilen belgeleri Bakanlığa teslim etmeli. Bakanlık, engelli memur alımıyla ilgili duyuru, ilan ve bilgilendirmeleri resmi internet sitesinde yayınladı. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli memur alımı hakkında tüm detaylar…





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 100 Engelli Memur Alımı için Atanan Adayların Teslim Etmesi Gereken Belgeler

ÖSYM Başkanlığı tarafından 19.02.2023 gerçekleştirilen 2024-1 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Kura Usulü ile Yapılan Yerleştirme sonucu Bakanlığın kadrosuna atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler şunlardır:

Atama Formu (Bakanlığın resmi internet sitesinden indirilecek)

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

Nüfus cüzdanının aslı veya noter onaylı sureti

2 adet vesikalık fotoğraf

Engelli Sağlık Kurulu Raporu (Bakanlığın resmi internet sitesinde belirtilen hastanelerden alınacak)

Adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilecek)

Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (Bakanlığın resmi internet sitesinden indirilecek)

Atanan adaylar, istenilen belgeleri 15 Mart 2024 tarihine kadar Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim edilmeyen belgeler nedeniyle ataması yapılamayan adayların hakları saklı tutulmayacaktır. Adaylar, atama işlemleri hakkında daha fazla bilgi için Bakanlığın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü ile iletişime geçebilirler.