Erzurum'da Karaz Kültürü Uluslararası Sempozyumu

Erzurum'da düzenlenen 'Karaz Kültürü Uluslararası Sempozyumu'nda 42 bildiri sunuldu; arkeolojik, antropolojik ve DNA bulguları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 15:51
Erzurum’da Kültür Yolu Festivali kapsamında, Cumhuriyet’in 102. yılı için hazırlanan '102 Sergi Projesi' çerçevesinde 'Karaz Kültürü Uluslararası Sempozyumu' gerçekleştirildi.

Sempozyumun odağı ve programı

Erzurum Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Erzurum’un Karaz Kültürü ve Ötesi: Büyük ve Karmaşık Kültürel Bir Olgunun Anatomisi' başlıklı sempozyum, dün başlayıp bugün sona erecek şekilde planlandı ve toplam 10 oturum halinde gerçekleşti.

Sempozyumda, yerli ve yabancı akademisyenlerin sunduğu 42 bildiri paylaşıldı; etkinlik internet üzerinden ve arkeoloji haber kanalında canlı yayınlandı.

Karaz kültürüne ilişkin yeni bulgular

Erzurum Müzesi'nde görevli arkeolog Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak, sempozyumda kültürün yerleşim stratejilerinden seramik ürünlerine, yapılan kazılardan antropolojik ve DNA sonuçlarına kadar tüm yönleriyle ele alındığını belirtti.

Altunkaynak, Hamit Zübeyr Koşay'ın 83 yıl önce şimdiki Kahramanlar, eski adıyla Karaz köyünde başlattığı kazılar sonucunda kültüre ad verildiğini hatırlattı.

Karaz Kültürü'nün Kura ve Aras nehirlerinin suladığı topraklarda filizlendiği; Kafkaslar'dan İran'a, Doğu Anadolu'dan Filistin'e kadar uzandığı ve bin yılı aşkın süredir varlığını hissettirdiği vurgulandı. Alaybeyi'nde bulunan Karaz mezarlarının antropolojik sonuçları ve hayvan kemikleri ilk kez sunuldu.

Düzenleme komitesi ve katılım

Sempozyumun düzenleme komitesinde Bülent Gönültaş (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı), Hüsnü Genç (Erzurum Müze Müdürü), Prof. Dr. Mehmet Işıklı (Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü), Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak ve Dr. Gülşah Öztürk yer aldı.

Etkinliğe yaklaşık 50 akademisyen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Sempozyum, akşam yapılacak değerlendirme oturumu ile elde edilen bulguları bilim dünyasına sunmayı hedefliyor.

Erzurum’da Kültür Yolu Festivali kapsamında, Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla hazırlanan “102 Sergi Projesi” çerçevesinde “Karaz Kültürü Uluslararası Sempozyumu” düzenlendi. Arkeolog Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak, AA muhabirine, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

