Erzurum'da Kızak Şenliği: Atlama Kulelerinde Kış Keyfi

Erzurum’da devam eden kar yağışı eğlenceli anları da beraberinde getirdi. Türkiye’de tek olma özelliği taşıyan atlama kulelerinin pistleri, çocuklar ve ailelerin kızak kayması için açıldı.

Kızak Şenliği coşkusu yerel halkı sarmadı

Erzurum’da Atlama Kuleleri’nde iki gün süren "Kızak Şenliği" coşkuyla ve yoğun katılımla devam etti. Aileler ve çocukların adeta mahşeri kalabalığa sebep olduğu etkinlikte eğlence bir an olsun durmadı: kızaklar kayıldı, halaylar çekildi ve katılımcılara sahlep ikramı yapıldı.

Etkinlikte 7’den 70’e herkes doyasıya eğlendi ve yüzler gülümsedi.

Organizasyon ve güvenlik önlemleri

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda çocuklar kızaklarını alıp atlama kulelerinin bulunduğu alana geldi ve coşkulu anlar yaşandı.

Yapılan açıklamada: "Atlama Kulelerimizde devam eden tadilat sürecine rağmen, gerekli tüm güvenlik ve kontrol önlemlerini alarak tesisimizi halkımızın kullanımına açtık. Hafta sonu gerçekleştirdiğimiz programda vatandaşlarımızı misafir ettik, alanda ikramlarda bulunduk. Hemşehrilerimizin bu heyecanı ve mutluluğu bizler için en büyük motivasyon oldu. Halkımızı sporla, özellikle de kış turizmiyle buluşturmayı önceleyen anlayışımızla; imkânlarımız el verdiği sürece tesislerimizi toplumumuzun hizmetine sunmaya devam edeceğiz" denildi.

