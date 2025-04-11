Erzurum'da Veteriner Bilimleri ve Hayvancılık Çalıştayı Başladı

Veteriner Bilimleri ve Hayvancılık Çalıştayı Erzurum'da Gerçekleşti

Erzurum'da, Türkiye'nin farklı şehirlerinden veteriner hekim ve akademisyenlerin katılımıyla "Anadolu'nun Zirvesinde Veteriner Bilimleri ve Hayvancılık Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştay, Erzurum Veteriner Hekimler Odası tarafından organize edilerek, onursal başkanlıklarını Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacı Müftüoğlu ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu'nun üstlendiği bir otelde başladı.

Açılış Konuşmasında Önemli Vurgular

Çalıştayın açılışında konuşan Ali Eroğlu, Veteriner hekimliğin ülke için hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti. Eroğlu, "Veteriner hekimlik, hayvan sağlığı, sağlıklı gıda ve çevre konularında önemli görevleri üstlenen bir meslek grubudur. Kovid-19 salgınında sağlık ve beslenmenin önemini bir kez daha anladık," dedi.

Eroğlu, veteriner hekimliğin sunduğu hizmetlerin ve mesleğin tehlikeli doğasının altını çizerek, "Gelişmiş hayvancılık için gelişmiş veteriner hekimlik uygulamalarına ihtiyacımız var. Bu bağlamda hem kamudaki hem de özel sektördeki meslektaşlarımızın desteklenmesi şart," ifadelerini kullandı.

Erzurum'un Hayvancılık Potansiyeli

Erzurum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Çağrı Birdal, bölgenin büyükbaş hayvancılık ve tarım açısından güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Birdal, "Sektörde karşılaştığımız zorlukları göz ardı edemeyiz. Hayvancılık verimliliğini artırmak, hayvan sağlığını iyileştirmek ve yenilikçi üretim yöntemlerini benimsemek temel hedeflerimiz arasında," dedi.

Panel ve Eğitimler

Konuşmaların ardından panel, akademisyenlerin "Hayvancılıkta döl verimini etkileyen faktörler", "Kuzu ve buzağılarda solunum sistemi hastalıkları", "Bir inek nasıl beslenmeli" gibi konularda sunumlarıyla devam etti.

Çalıştay, yarın akşam kadar sürecek ve Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Atatürk Üniversitesi ve farklı şehirlerden akademisyenler, veteriner hekimler, oda başkanları, üreticiler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek.

Erzurum'da, Türkiye'nin farklı şehirlerinden veteriner hekim ve akademisyenlerin katılımıyla "Anadolu'nun Zirvesinde Veteriner Bilimleri ve Hayvancılık Çalıştayı" düzenlendi. Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen çalıştaya, Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Atatürk Üniversitesi ve farklı şehirlerden akademisyenler, veteriner hekimler, oda başkanları, üreticiler ve öğrenciler katıldı.

Erzurum'da, Türkiye'nin farklı şehirlerinden veteriner hekim ve akademisyenlerin katılımıyla "Anadolu'nun Zirvesinde Veteriner Bilimleri ve Hayvancılık Çalıştayı" düzenlendi. Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen çalıştaya, Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Atatürk Üniversitesi ve farklı şehirlerden akademisyenler, veteriner hekimler, oda başkanları, üreticiler ve öğrenciler katıldı.