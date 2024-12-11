Erzurum'daki Camide Yolculara İkramlar Sürüyor

Yolculardan Tam Not Alan Cami İkramları

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, şehirler arası yol güzergahında yer alan Hoş Köyü Aşağı Mahalle Camii, mola veren yolculara sunduğu ikramlarla takdir topluyor. Erzurum'dan Ardahan ve Artvin'e ulaşım sağlanan bu cami, düzeni, temizliği ve zengin ikramlarıyla dikkat çekiyor.

Çeşitli İkramlar ve İhtiyaç Ürünleri

Yol üzerinde sıkça mola veren yolcular, camiden su, çikolata, lokum, dondurma, maden suyu ve meyve suyu gibi lezzetli ikramların yanı sıra, seyahatlerinde ihtiyaç duyabilecekleri çorap, gül suyu ve kolonya gibi ürünlerle de karşılanıyor. İhtiyaçlarını gideren yolcular, camiye gönüllü desteklerde bulunarak duydukları memnuniyeti sosyal medya aracılığıyla paylaşıyorlar.

İmam Erkan Ayyıldız'dan Açıklamalar

Cami imamı Erkan Ayyıldız, 2022 yılından beri caminin imamlığını yürüttüğünü belirtti. Cami yol kenarında yer aldığı için sürekli gelen giden olduğunu ifade eden Ayyıldız, "Daha önce de ikramlar yapılıyordu, ancak bazı yolcuların bıraktıkları notlar beni motive etti. Bu hizmetleri artırmak istedim," dedi.

Ayyıldız, ayrıca camide ibadet edenlerin teşekkür notları bıraktığını belirtti. Bir vatandaşın, "Ardahan'dan Artvin'e giderken, bu camide namaz kılmak nasip oldu. Caminin temizliği ve güzelliğinde emeği geçenlerden Allah razı olsun," şeklinde bir not bıraktığını anlattı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde şehirler arası yol güzergahındaki camide mola veren yolculara sunulan ikramlar takdir topluyor.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde şehirler arası yol güzergahındaki camide mola veren yolculara sunulan ikramlar takdir topluyor.