Erzurum'daki Hurufat Baskı Müzesi 'Özel Müze' Statüsü Kazandı

Hurufat Baskı Müzesi Artık Özel Müze

Erzurum'da yer alan Atatürk Üniversitesi Hurufat Baskı Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "özel müze" olarak tescillendi. Müze, 17 Ekim 2022 tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açmıştı.

Müzenin sloganı "Geçmişin harfleriyle geleceği yazıyoruz" anlayışıyla ziyaretçilerine hizmet vermektedir. Haziran 2023 itibarıyla özel müze statüsü kazanan Hurufat Baskı Müzesi, Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı baskı müzesi olma özelliğini taşıyor.

Geniş Envanter ve Tematik Bölümler

Müze, baskı öncesi, sırası ve sonrası süreçlere ait 40 makine ile birlikte binlerce hurufat (metal harf) ve baskı malzemesini içeren geniş bir envantere sahiptir. Görsel ve uygulamalı müzecilik yaklaşımıyla tasarlanan müze, mürettiphane, baskı, mücellithane, ofset baskı ve döküm atölyesi gibi tematik bölümleri ile ziyaretçilerine kapsamlı bir deneyim sunmaktadır.

Bilim ve Sanat için Bir Merkez

Grafik tasarım, tipografi ve matbaa tarihiyle ilgilenen araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler ve tasarımcılar gibi geniş bir kitleye hitap eden müze, geçmişle birlikte geleceğe de ışık tutacak bilgileri barındırmaktadır.

Hurufat Baskı Müzesi Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Ferruh Haşıloğlu, özel müze statüsünün elde edilmesinin hem Atatürk Üniversitesi hem de bölge kültürü açısından büyük bir kazanç olduğunu belirtti. Eski basımevinin kültürel bir dönüşümle müze haline geldiğini ifade eden Haşıloğlu, "Bu dönüşüm yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe de güçlü bir miras bırakma çabamızın göstergesidir" dedi.

Haşıloğlu, bu özel müzenin oluşturulmasına katkıda bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na teşekkür ederek, eski baskı yöntemlerine ilgi duyan sanatseverleri müzeyi ziyaret etmeye davet etti.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesinin Hurufat Baskı Müzesi'ne, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "özel müze" statüsü verildi. Müze envanterinde, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası süreçlere ait 40 makine ile binlerce hurufat (metal harf) ve baskı malzemesi yer alıyor.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesinin Hurufat Baskı Müzesi'ne, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "özel müze" statüsü verildi. Müze envanterinde, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası süreçlere ait 40 makine ile binlerce hurufat (metal harf) ve baskı malzemesi yer alıyor.