Erzurum Kültür Yolu Festivali 2. günde konser ve etkinliklerle devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali 2. gününde konserler, sergiler, çocuk etkinlikleri ve aşıklar buluşmasıyla sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:34
Erzurum Kültür Yolu Festivali 2. gününde sahnede

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, 2. gününde konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro gibi çok sayıda etkinlikle devam ediyor.

Festival, bakanlığın Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunma hedefiyle düzenlenen serinin 9. durağı Erzurumda, kent merkezi ve ilçelerdeki çeşitli mekanlarda kültür ve sanatı bir araya getiriyor.

Konser ve sahne programları

Festivalin öne çıkan konserlerinden biri, Ferhat Göçer'in Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'ndaki performansı oldu. Göçer, konserine Erzurumlu merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın sevilen parçası "Canısı" ile başladı ve "Unutmuş Çoktan", "Sorarlarsa", "Gül ki Sevgilim" gibi eserlerini seslendirdi.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatçı Ercan Polat, Üç Kümbetler Millet Bahçe Etkinlik alanı'nda ise Halil Necipoğlu "Gül Kokulu Naatlar" konseriyle izleyicilerle buluştu.

Erzurum Kalesi önündeki Kültür Yolu Festivali Aşıklar Sahnesi'nde 9'uncu Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, Burhan Topal ve Ayaz Toprak sahne aldı.

Aşıklar buluşmaları ve özel programlar

"Emrah, Ruhani Programı" kapsamında aşıklar Cemal Divanı, Sıtkı Eminoğlu, Eyüp Demirer, Yener Sadıkoğlu ve Tahsin Duygulu ile müzikseverler bir araya geldi.

Narman-Samikale Ablak Taşı'nda düzenlenen "Sümmani Ocağında Ablak Taşı Aşıklar Buluşması"nın onur konukları Hüseyin Sümmanioğlu ve Musa Yazıcı oldu. Etkinlikte Nuri Çırağı, Fuat Çerkezoğlu, Erol Ergani, Temel Turabi, Mustafa Aydın, İhsan Yavuzer, Erol Şahiner, Zakir Tekgül, Baki Çetin ve Ali Serhati gibi usta aşıklar sahne aldı.

Fotoğraf ve çocuk etkinlikleri

Festivalin "FotoMaraton" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinliklerinde en güzel kareleri yakalayan fotoğrafçılar, Erzurum Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle ödüllendirildi. Etkinlik kapsamında fotoğrafçı Erol Doğaner de fotoğraf tutkunlarıyla buluştu.

Olimpiyat Parkı'na kurulan Çocuk Köyü'nde "Evrim Ölçer Özünel ile Tıngır Mıngır Masallar" etkinliği ile "Maceracı Yüzgeçler" çocuk tiyatrosu sahnelendi.

Genç yetenekler ve sokak sahneleri

Festival kapsamında bir alışveriş merkezine yerleştirilen piyanolarda gençler, "Sen de Çal" projesi ile yeteneklerini sergiledi. Yakutiye Medresesi Meydan ile kentteki iki alışveriş merkezine kurulan "Sokak Sahne"de genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturdu.

Erzurum Kültür Yolu Festivali, planlandığı üzere 24 Ağustos'a kadar sürecek.

