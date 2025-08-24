Erzurum Kültür Yolu Festivali 8. Günü: Konserler, Sergiler ve 'From Ground Zero'

Erzurum Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen programlarla sekizinci gününde de izleyiciyle buluştu. Festivali düzenleyen bakanlık, organizasyonun Türkiye'nin marka değerine katkı sunmasını hedefliyor ve programlar kent merkezinde ile ilçelerdeki farklı mekanlarda sürüyor.

Konser ve sahne etkinlikleri

Festival kapsamında Murat Dalkılıç, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda hayranlarıyla buluştu. Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda Dursun Ali Erzincanlı, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde ise Aysun Gültekin konser verdi.

Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu, 'Harput'tan Palandöken'e: Alvarlı Efe Eserleri ve Harput Türküleri' konseriyle Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde dinleyiciyle buluştu. Kale Önü Aşıklar Sahnesi'nde ise Selami Durmuş ve Ozan Akpınar türküleri seslendirdi.

'Yareni, Zamani Programı' kapsamında sahne alan âşıklar İsrafil Daştan, Yusuf Akkurtoğlu, Mevlüt Merdoğlu, Ayhan Ay ve Mehmet Kamberoğlu geleneksel eserlerle izleyici karşısındaydı.

Sempozyum ve sergiler

Erzurum Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Erzurum’un Karaz Kültürü ve Ötesi: Büyük ve Karmaşık Kültürel Bir Olgunun Anatomisi' başlıklı sempozyumda Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak ve Dr. Gülşah Öztürk Karaz kültürüne dair önemli bilgiler paylaştı.

Gösterim: 'From Ground Zero'

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde, moderatörlüğünü Abdulhamit Güler'in yaptığı etkinlikte Yönetmen Seyid Çolak sinema tutkunlarıyla bir araya geldi. Etkinlik kapsamında 22 farklı Filistinli yönetmenin kadrajından çekilen, Gazze halkının mevcut durumunu anlatan antoloji filmi 'From Ground Zero' gösterildi.

Atölye, çocuk etkinlikleri ve yarışma

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen Tespih Kakma Atölyesi ile katılımcılar geleneksel el sanatlarını deneyimledi. Olimpiyat Parkı'na kurulan Çocuk Köyü'nde çocuklar 'Kavuklu ile Pişekar Orta Oyunu' ile geleneksel sahne sanatlarıyla tanıştı; 'Maşa ile Koca Ayı' çocuk tiyatrosu ise sevilen çizgi film karakterlerini sahnede canlandırdı.

Festival boyunca bir alışveriş merkezindeki 'Sen de Söyle' kabininde şarkılarını seslendiren Başak Kaya, dinleyicilerin oylarıyla Erzurum'un yeni yıldızı seçildi.

Festivalin 9. durağı Erzurum'da kültür ve sanatın iç içe geçtiği programlar, konserler, sergiler, söyleşiler ve tiyatro gösterimleriyle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali sekizinci gününde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Festival kapsamında, Murat Dalkılıç konser verdi.