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Erzurum Şehir Hastanesi'nde Hemşireler Haftası Coşkuyla Kutlandı

Erzurum Şehir Hastanesi'nde Hemşireler Haftası, müzik dinletisi ve anlamlı etkinliklerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 17:51
Erzurum Şehir Hastanesi'nde Hemşireler Haftası Coşkuyla Kutlandı

Erzurum Şehir Hastanesi, "Hemşireler Haftası" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programlarla hemşirelik mesleğini onurlandırdı.

Etkinlikler Müzik ve Saygı ile Başladı

Hastanenin konferans salonunda gerçekleşen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan hastane başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Erzurum'daki üniversitelerin sağlık bilimleri fakültesindeki öğrencilere staj ve akademisyenlere çalışma imkanı sunmanın mutluluğunu dile getirdi.

Hemşirelik: Bir Meslekten Daha Fazlası

Tör, hemşirelerin akademik çalışmalara yönelmesini desteklediklerini vurgulayarak, "İnsan hayatına dokunan, en kutsal mesleklerden birini icra eden hemşirelerin günü kutluyorum. Hemşirelik, sadece bir meslek değil; şefkati, sabrı, bilgiyi ve disiplini içinde barındıran bir yaşam biçimidir. Sizler, hastane koridorunda, yoğun bakımda, ameliyathanede ve toplumun her köşesinde insanı merkeze alan bir anlayışla görev yapan sağlık sisteminin sessiz kahramanısınız," dedi.

Teşekkürler ve Kutlamalar

Hastanenin Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Erkan Soykan da mesleğe kattıkları emek, özveri ve insan sevgisinden dolayı hemşirelere teşekkür ederek, günlerini kutladı.

Konuşmaların ardından, hemşirelerin çalışmaları ve günlerine özel mesajların yer aldığı bir video izletildi. Program, canlı müzik dinletisi ve ikramlarla sona erdi.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde "Hemşireler Haftası", müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerle...

Erzurum Şehir Hastanesi'nde "Hemşireler Haftası", müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde "Hemşireler Haftası", müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerle...

Erzurum Şehir Hastanesi'nde "Hemşireler Haftası", müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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