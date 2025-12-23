Erzurum Tarih Başkanı Özdem Özden: 'Sarıkamış bir yiğitlik destanıdır'

Sarıkamış'ın anlamı ve tarihsel boyutu

Erzurum Tarih Derneği Başkanı Ömer Özden, Sarıkamış Harekatı'nı vatan için donarak can veren binlerce askerin şehadete erdiği bir yiğitlik destanı olarak tanımladı. Başkan Özden, 'Vatan için fedakarlığın, azmin ve kararlılığın göstergesi, 'Sarıkamış Harekatı'dır' ifadelerini kullandı.

Mehmetçiğin fedakârlığı

Özden, mesajında Mehmetçiğin zorlu iklim ve arazi koşullarında, büyük bir cesaret ve kararlılıkla harekâtı yürüttüğünü vurguladı. Mesajında şunlara yer verdi: 'Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesinde 22 Aralık 1914 - 05 Ocak 1915 tarihleri arasında yaşanan Sarıkamış Harekatı, zor hava şartlarına aldırmadan vatanları için donarak can veren binlerce askerimizin şehadete erdiği bir yiğitlik destanıdır.'

Başkan Özden, Mehmetçiğin hiçbir mazeretin ardına saklanmaksızın vatanına ve istiklaline kastedenlere karşı kendini siper ettiğini, dondurucu soğuk ve tipi altında şehit olurken bile kol kola girerek ebediyete yürüdüğünü belirtti. Bu acı destanın, fedakârlık, kahramanlık, birlik ve kardeşlik dersi olduğunu kaydetti.

Harekâtın hedefi ve sonuçları

Metinde, Sarıkamış Harekâtı'nın amaçlarından birinin 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda kaybedilen toprakları geri almak ve Rusların Doğu Anadolu'yu işgalini engellemek olduğu hatırlatıldı. Kafkas Cephesi'nin en önemli harekâtı olarak anılan Sarıkamış, ne yazık ki ağır kayıplarla hatırlanmaktadır; Sarıkamış Bir Yiğitlik Destanıdır denildi.

Köprüköy ve Azap muharebelerinde Türk ordusunun Rus ordusuna karşı başarı gösterdiği belirtilirken, harekâtın başarısız olmasında en önemli etkenin Türk askerinin sert kış şartlarına hazırlıksız oluşu olduğu vurgulandı. -40 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı Türk Ordusunun ağır kayıplar vermesine yol açtı.

Kayıplar ve anma

Metinde verilen rakamlara göre, Sarıkamış'ta 60 bini donarak olmak üzere 78 bin şehit verildiği ifade edildi. Donarak şehit olan 60 bin askerimizin 1914 yılının 15-22 Aralık tarihleri arasında, Sarıkamış yakınındaki Allahuekber dağlarında, Kars'ı Ruslardan geri almak için harekata katıldıkları belirtildi. Milletimizin değişmez karakteri olan bağımsızlık ve özgürlük için canlarını feda ettikleri vurgulandı.

Sarıkamış'ın tarihî yeri ve sorumluluk

Sarıkamış Harekâtı, Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde yaşanan ilk ve en büyük kara harekâtı olarak tarihe geçti. Özden, bu harekâtın Mehmetçiğin vatan için her şartta mücadeleye hazır olduğunu gösterdiğini, 22 Aralık 1914 tarihli harekâtın vatan, millet, bayrak ve hürriyet uğruna can verenlerin ölümsüzlük destanı olduğunu ifade etti.

Mesajda, zorlu iklim ve arazi şartları sebebiyle düşmandan daha çok kayıp verildiği; buna rağmen Mehmetçiğin geri çekilmeyi düşünmeden vatanına sahip çıktığı, bu kahramanların hatırasının her Türk vatandaşının yüreğinde gurur kaynağı olarak yaşadığı vurgulandı. Bu cesaretin bugüne de sorumluluk yüklediği; gençlere Sarıkamış ruhunun aktarılması gerektiği belirtildi.

Hatırlama ve şükran

Erzurum Tarih Derneği, Sarıkamış harekâtının kahraman ismi Enver Paşa başta olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm şanlı askerlerimizi ve adını tarihe yazdıran tüm şehitlerimizi rahmetle andığını bildirdi. Mesajda, Sarıkamış Harekâtı'nın 111'nci yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıldığı ifade edildi.

Ayrıca, millî mücadele ruhunun dizeleriyle ölümsüzleştirildiği belirtilerek, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy da ölümünün 89. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad edildi; "Ruhu şad, mekânı cennet, derecesi âli olsun" denildi.

Son olarak, Başkan Özden'in çağrısı şu şekilde aktarıldı: gençlere Sarıkamış ruhunu işleyerek, tarihimizin şan, şeref ve zaferlerini doğru şekilde aktararak, vatanın bağımsızlığı ve milletimizin hürriyeti için canlarını feda eden kahramanları saygı, minnet ve dualarla anmaya devam edeceğiz.

