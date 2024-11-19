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Erzurum'un Gizemli Kırk Pencereli Mağaraları'nın Geçmişi Araştırılacak

Erzurum'un sit alanı ilan edilen Kırk Pencereli Mağaraları'nda antik kalıntılar incelenecek. Geçmişi gün yüzüne çıkarılacak.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:48
Erzurum'un Gizemli Kırk Pencereli Mağaraları'nın Geçmişi Araştırılacak

Erzurum'un Kırk Pencereli Mağaraları Tarih Boyunca İncelenecek

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 2021 yılında sit alanı ilan edilen Kırk Pencereli Mağaralar'ın geçmişi detaylı bir şekilde araştırılacak. Aşağı Çıkılgan köyünde bulunan bu mağaralar, içerisinde barındırdığı kilise, tandır, oda ve şarap mahzeni gibi izlerle dikkat çekiyor.

Valilik Koordinesinde Araştırmalar Başlayacak

Erzurum Valiliği'nin koordinasyonunda, Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülecek araştırma, hem mağaraların hangi döneme ait olduğunu, hem de kimler tarafından kullanıldığını belirlemeyi amaçlıyor. Ayrıca, mağaralarda bulunan haç işaretlerinin tarihî bağlamı da incelenecek.

Turizm Rotasının Yeni Güzergâhı

2021 yılında Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından tescil edilen Kırk Pencereli Mağaralar, şehrin 2025 yılı için ilan edilen Turizm Başkenti unvanını kazanmasıyla birlikte turizm rotalarına dahil edildi. Erzurum’un saklı güzelliklerini keşfetmek amacıyla off-road gezileri düzenleyen Vali Mustafa Çiftçi, bu bölgeyi ziyaret ettiklerini açıkladı.

Eski Günlere Dönüş

Vali Çiftçi, yaptığı açıklamada, "Burada yaklaşık 2 bin metre yükseklikte büyüleyici bir yer var. 2002-2003 yıllarında bu tür yerlere gelemiyorduk ama artık bölge terörden arındı ve bu tarz yerler turizme kazandırılacak." dedi. Ayrıca, Erzurum'un 2025 yılında gerçekleştirilecek pek çok etkinlikle tanıtılacağını da sözlerine ekledi.

Köylülerin Beklentisi

Köylülerden Abdülkadir Özen, Kırk Pencereli Mağaralar'ın turizm potansiyeli barındırdığını belirterek, "Mağaramızın kırk penceresi var ve bu yüzden bu ismi aldık. Turistlerin burayı ziyaret etmelerini istiyoruz," diye konuştu.

Vali Çiftçi, Karayazı Kaymakamı Onur Titiz ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ile birlikte mağaralarda incelemeler gerçekleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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