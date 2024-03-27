Bist 100
8.806,72 0%
DOLAR
32,26 0,26%
EURO
35,13 0,67%
ALTIN
2.260,6 0,82%

Eşini ve eski çalışanını yan yana görünce kurşun yağdırdı

Denizli'de şüphelenerek eşini takip eden bir adam, eşinin eski çalışanıyla buluştuğunu görünce öfkelendi ve cinnet getirdi. Öfkeli koca, eşini ve eski çalışanını silahla vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından adam polis merkezine giderek teslim oldu.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 20:51
Eşini ve eski çalışanını yan yana görünce kurşun yağdırdı

Denizli'de bir adamın eşinden şüphelenerek takip etmesi sonucu kan aktı. Eski çalışanı ile eşinin buluştuğunu gören adam cinnet getirerek eşini ve eski çalışanını silahla ağır yaraladı.

BULUŞTUKLARINI GÖRÜNCE CİNNET GETİRDİ

Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesinde yaşanan olayda eşinin kendisini aldattığını düşünen otel işletmecisi M.G. (50), eşi Ümmü G.'yi (48), takip etti. Takip ettiği eşinin eski çalışanı Mehmet Y. (28), ile bir parkta buluştuğunu gören öfkeli koca cinnet getirdi.

Eşi ile eski çalışanının yanına giderek tartışan M.G, yanındaki tabanca ile ikiliye ateş açtı. M.G, olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri vücutlarının farklı bölgelerinden vurularak ağır yaralanan Ümmü G'yi ve Mehmet Y'yi ambulansla hastaneye sevk etti.

OLAY SONRASI TESLİM OLDU

Olayda başından ve boynundan yaralanan Mehmet Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Ümmü G'nin ise karın boşluğundan yaralanarak tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öfkeli eş ise olaydan kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

AJet yine yaptı yapacağını! Sadece 1 dolara o ülkelere uçmak mümkün!

AJet yine yaptı yapacağını! Sadece 1 dolara o ülkelere uçmak mümkün!

EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

4 gün içinde mazot, benzin, LPG alacaklara müjde! IBAN'a otomatikman para olarak yatacak

4 gün içinde mazot, benzin, LPG alacaklara müjde! IBAN'a otomatikman para olarak yatacak

Milli Emlak bedavaya arsa ilanını duyurdu! 4 ilde 180 bin TL'ye büyük fırsat

Milli Emlak bedavaya arsa ilanını duyurdu! 4 ilde 180 bin TL'ye büyük fırsat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
2
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
3
Muhtarlıklara KPSS'siz sekreter alımı yapılacak! Personel alımı şartları belli oldu
4
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor
5
1 kilo beyaz peynir 109 TL'ye düştü! O tarihte BİM'de dev indirim başlıyor
6
O ilde yaşayanlara başvurular açıldı! Belediye koli koli erzak yardımı yapıyor: İşte aranan şart
7
Kamuda 39 bin TL maaşla personel alımı başlatıldı! KPSS'li KPSS'siz dev fırsat

Emekliye ek ödeme dopingi erken geldi! O tarihe kadar başvuran 12.000 TL'yi cüzdanına koyacak

AJet yine yaptı yapacağını! Sadece 1 dolara o ülkelere uçmak mümkün!

Kansızlığı olanı canavar gibi güçlendiriyor! Tek kaşığıyla vücuda reset atıyor

Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek

EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

Aman dikkat! O emekliler bankadan promosyon alamayacak

SSK ve Bağ-Kur'lular'a son dakika açıklama! Seçimlere ramak kala 5 bin lira seyyanen zam bekleniyordu

Milli Emlak bedavaya arsa ilanını duyurdu! 4 ilde 180 bin TL'ye büyük fırsat

4 gün içinde mazot, benzin, LPG alacaklara müjde! IBAN'a otomatikman para olarak yatacak

Ev almak isteyene aylık 7000 TL taksit imkanı! 2 kamu bankasından bayram ettiren konut kredisi!

Doğalgaz faturasında adı soyadı yazan PTT'ye koşsun! Nakit ödeme piyangosu çıktı

Seçimden önce o bankalardan da emekliye promosyon müjdesi verilecek! İşte o açıklama