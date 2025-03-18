Eskişehir'de 5. Uluslararası Piyano Günleri 22 Mart'ta Başlıyor

Eskişehir'de 5. Uluslararası Piyano Günleri

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Piyano Günleri etkinliği, 22-28 Mart tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

25 Sanatçı Konser Verecek

Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oytun Eren, yazılı açıklamasında, etkinlikte yurt içi ve yurt dışından 25 sanatçının sahne alacağını duyurdu.

Program içeriği

Piyano Günleri kapsamında resitaller, ustalık sınıfları ve caz konserlerinin yer alacağına dikkat çeken Eren, "Piyano günlerinin açılışı, 24 Mart akşamı saat 20.30'da şef Murat Sümer yönetiminde, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay ve benim de yer alacağım konçertoyla yapılacak" ifadelerini kullandı.

Kapanışta ise keman virtüözü Cihat Aşkın ve piyanist Jerfi Aji performans sergileyecek.

Herkese Açık Davet

Eren, etkinliğin tüm müzikseverlere açık olduğunu vurgulayarak, herkesi konserlere davet etti.