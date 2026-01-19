Eskişehir’de 8 Geyik Sarıyer Barajı Kenarında Görüntülendi

Mihalıççık ilçesi Çukurören Mahallesi yakınında, Çağlar Memiş tarafından Sarıyer Baraj göletinde 8 geyiğin koşuşturma anları amatör kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 10:27
Mihalıççık'ta amatör kameraya yansıyan doğa görüntüleri

Eskişehir’in kırsal alanında, Mihalıççık ilçesi Çukurören Mahallesi sınırlarında, 8 geyik doğaseverleri büyüledi. O anlar, bölge sakini Çağlar Memiş tarafından amatör bir kamera ile kaydedildi.

Kayıtlarda, Sarıyer Baraj göletine yakın bir noktada dolaşan geyiklerin, kışın soğuk olduğu günlerde gölet kenarının nispeten daha sıcak olmasını fırsat bilerek otladıkları ve zaman zaman koşuşturdukları görülüyor.

Geyikler bir süre sonra gözden kaybolurken, görüntüler çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Kayda yansıyan bu anlar, bölgedeki doğa zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

