Eskişehir’de 8 Geyik Sarıyer Barajı Kenarında Görüntülendi

Mihalıççık'ta amatör kameraya yansıyan doğa görüntüleri

Eskişehir’in kırsal alanında, Mihalıççık ilçesi Çukurören Mahallesi sınırlarında, 8 geyik doğaseverleri büyüledi. O anlar, bölge sakini Çağlar Memiş tarafından amatör bir kamera ile kaydedildi.

Kayıtlarda, Sarıyer Baraj göletine yakın bir noktada dolaşan geyiklerin, kışın soğuk olduğu günlerde gölet kenarının nispeten daha sıcak olmasını fırsat bilerek otladıkları ve zaman zaman koşuşturdukları görülüyor.

Geyikler bir süre sonra gözden kaybolurken, görüntüler çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Kayda yansıyan bu anlar, bölgedeki doğa zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

