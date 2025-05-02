Eskişehir'de 'Reis Bey' Tiyatro Oyunu Beğeni Topladı

Eskişehir'de 'Reis Bey' Tiyatro Oyunu Göz Doldurdu

Eskişehir Adalet Sarayı'nda görevli 20 personel, ünlü şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'in kitabından uyarlanan 'Reis Bey' adlı tiyatro oyununu sahneleyerek izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

Program Detayları

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen etkinlik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Yerleşkesi'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Oyun, Pınar Ege tarafından yönetilirken, dekoru Eskişehir 1 No'lu Ceza İnfaz Kurumu'ndaki atölyelerde hazırlandı.

Önemli İsimler İzledi

Bu etkileyici gösterimi, Eskişehir Valisi Yakup Güney, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve çok sayıda öğrenci takip etti.

Bu etkinlik, adalet personelinin sanata verdiği önemi bir kez daha gösterirken, tiyatronun toplumsal bağları güçlendirici rolünü de hatırlatmış oldu.

Eskişehir Adalet Sarayında görevli personel, şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'in kitabından uyarlanan "Reis Bey" adlı tiyatro oyununu sahneledi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Yerleşkesi'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, 20 personel tiyatro oyununu beğeniye sundu.

Eskişehir Adalet Sarayında görevli personel, şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'in kitabından uyarlanan "Reis Bey" adlı tiyatro oyununu sahneledi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Yerleşkesi'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, 20 personel tiyatro oyununu beğeniye sundu.