Eskişehir'de Rus Usulü Keçe Terlik: Kokusuz, Uzun Ömürlü

Rusya'da öğrendiği keçe ustalığını Eskişehir'de sürdüren Natalya Yiğit, 4 gün-1 hafta süren üretimle formunu koruyan, koku yapmayan terlikler üretiyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:01
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:01
Eskişehir'de Rus Usulü Keçe Terlikleriyle Uzun Ömürlü Çözümler

Rusya'da öğrendiği keçe ustalığını Eskişehir'de sürdüren Natalya Yiğit, ayakkabı ve terlik üretiminde uzmanlaştı. Ürettiği parçaların sert yapısı ve uzun yıllar formunu koruması dikkat çekiyor. Yiğit, üretimin zorluklarına ve ürünlerin ayak sağlığına katkısına vurgu yapıyor.

Üretim süreci ve teknik

Yiğit, bir ürün oluşturmanın kolay olmadığını ve üretimin 4 gün ila 1 hafta arasında sürdüğünü belirtiyor. Kendi ifadeleriyle: "Bir terliğin yapımı, sabahtan akşama kadar günde 8-9 saat çalışmayla tam 4 gün sürüyor. Bu kadar emek verilmesinin sebebi kullandığım özel teknik."

Ürünlerinin özelliklerini anlatırken, bunların hem kışın sıcak hem yazın serin tuttuğunu ve hava aldığı için koku yapmadığını vurguluyor. "Erkeklerin normal ayakkabılarında yaşadığı koku problemi bu terliklerde kesinlikle olmuyor" diyen Yiğit, keçeyi genelde düşünülen yumuşak patikten farklı olarak, ayakkabı kadar sağlam ve dayanıklı bir ürün haline getirdiğini söylüyor.

Fiyatlandırma, dayanıklılık ve gelecek planları

Ürünlerin fiyatlandırmasına ilişkin açıklaması şöyle: "Fiyatlar 3 bin 500 TL’den başlıyor; tasarıma ve boyuta göre değişiklik gösteriyor. Belki fiyatı yüksek gelebilir, ama bu terliği bir kere alan, kalitesi sayesinde 5 yıl boyunca rahatlıkla kullanabiliyor. Yani bir anlamda ömürlük bir yatırım oluyor."

Yiğit, yalnızca terlik değil; şapka, eldiven ve çanta gibi farklı ürünler de ürettiğini ve talep üzerine ileride online kurslar vermeyi düşündüğünü aktarıyor. Ayrıca dışarıda giyilebilecek, deri ve dış taban kullanılan ayakkabılar da yaptığını; ancak onların üretiminin "bir haftadan fazla" sürdüğünü belirtiyor.

