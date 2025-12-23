Eskişehir'de Yağmurluk ve Şemsiye Satışları Artıyor

Eskişehir'de yağmurluk ve şemsiye satışları kışla birlikte arttı

Züccaciyelerde kış hazırlığı

Kış mevsiminin gelmesiyle Eskişehir'de şemsiye ve yağmurluk satışlarında gözle görülür bir artış başladı. Mahalle dükkânlarında yağmurlu günlerin yaklaşmasıyla hareketlilik yaşanıyor.

Uzun yıllardır züccaciyecilik yapan Cengiz Kurutepe, satışlardaki artışı şöyle anlattı:

"Kışın yaklaşmasıyla birlikte dükkânımızda ilk başta yağmurluklar ve şemsiyeler talep görmeye başladı. Öyle günler oluyor ki, yağmurlu günlerde 15-20 tane şemsiye satıyorum. İnsanlar tatile gittiklerinden daha kaliteli yağmurluklar alıyor. Evden çıkarken şemsiyesini almamış olanlar, sırılsıklam bir şekilde koşarak gelip şemsiye aldıkları oluyor. Yağmurlu günlerde daha fazla müşteri geliyor. Benim fiyatlarım gerçekten çok uygundur. Yağmurlukları 110 liradan satıyorum. Şemsiye fiyatları ise 220 ile 280 TL arasında! dedi.."

Öne çıkan veriler: Günlük satış: 15-20 şemsiye, Yağmurluk fiyatı: 110 TL, Şemsiye fiyat aralığı: 220-280 TL.

CENGİZ KURUTEPE