Eskişehir'den Ankara'ya, Çankırı'dan Kırşehir'e uzanıyor! İç Anadolu o haber sonrası tetikte

İç Anadolu bölgesine konumlanmış olan Ankara, Kayseri, Karaman, Kırıkkale, Çankırı, Eskişehir, Aksaray gibi şehirlerdeki kar yağışının beklendiği tarihler ortaya çıktı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Balkanlardan kaynaklanan soğuk ve yağışlı havanın, Pazar günü Trakya ve İstanbul'un yüksek kesimlerinde geçici bir kar yağışına yol açabileceğini ifade etti.





Bu atmosferik durumun, Pazar gecesi ve Pazartesi günü Ankara dahil İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Anadolu bölgelerinde kar yağışına neden olacağı belirtildi. Hafta başında İç Anadolu'daki şehirleri etkileyecek olan bu durum, soğuyan hava koşullarıyla birlikte, önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.