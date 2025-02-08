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Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eskişehir'e 608 milyon TL'lik tarımsal destek ödeneği sağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 13:50
Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Çiftçiye Altın Tepside Destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eskişehir'e bu yıl 608 milyon TL tutarında tarımsal destek ödeyeceğini duyurdu. Bu açıklamada, sağlanacak desteklerin Türkiye genelindeki toplam bütçenin yaklaşık yüzde 30'una tekabül ettiğinin altı çizildi. Bakan İbrahim Yumaklı, toplam 2 milyar 164 milyon 322 bin TL değerindeki tarımsal destek paketinin detaylarını paylaştı ve bu desteklerin Eskişehir'de tarım sektörünün canlanması yanında ülke ekonomisini de olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

Eskişehirli Tarımcılar için Farklı Destekler

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, destek paketinin içerdiği kalemler arasında hububat, baklagil, dane mısır fark ödemesi ve lisanslı depoculuk destek ödemesi gibi birçok önemli alana yer verildiğini açıkladı. Bu desteklerin, Eskişehirli üreticilerin hesaplarına yatırılacak olması, tarımsal fa

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Hububat Üretimi ve Lisanslı Depoculuk

Eskişehir’de hububat üretiminin yaygın olduğu vurgulanarak, lisanslı depoculuk uygulamalarının tarımsal ürünlerin güvenli ve kazançlı bir biçimde saklanabilmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Yeni Destekler ve Projeler Yolda

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu ödemelerin yanı sıra tarım sektörü için yeni projelerin de hayata geçirileceğini duyurdu. Çiftçilere yönelik eğitim programları ve tarımsal inovasyon konuları desteklenecek. Yerel üretimi artırmayı amaçlayan çeşitli teşviklerin de gündeme gelebileceği ifade edildi.

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