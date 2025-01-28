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Yankı ve Yansı Arasında Anadolu Kadınları Sergisi Malatya'da Açıldı

Malatya'da açılan sergi, Anadolu kadınlarının kültürünü ve değerlerini sanatseverlerle buluşturuyor. İkranur Doğan'ın eserleri 5 Şubat'a kadar görülebilir.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:26
Yankı ve Yansı Arasında Anadolu Kadınları Sergisi Malatya'da Açıldı

Malatya'da Anadolu Kadınlarını Anlatan Özel Sergi

Anadolu kadınlarının motiflerini ele alan "Yankı ve Yansı Arasında Anadolu Kadınları" resim sergisi, Malatya'da sanatseverlerle buluştu. Ressam ve öğretmen İkranur Doğan, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılışta serginin önemine vurgu yaptı.

Kültürel Yansımalar ve Umut Dolu Bir Gelecek

Doğan, serginin kaybolmaya yüz tutmuş bir kültürün yankısı ve bu yankının kendisindeki yansıması olduğunu ifade etti. "Sergiyi gezdiğinizde hepimizden bir parça taşıyan bir Anadolu kadını ile karşılaşacaksınız," dedi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlere de değinen Doğan, şu şekilde konuştu: "6 Şubat depremi sadece binalarımızı değil, belleğimizi, kültürümüzü, geleneğimizi, toplumsal bağlarımızı da sarstı. Yıkılan her duvarla birlikte taşların altında geçmişin hikayeleri, geleneklerimiz ve kimliğimiz de gömüldü. Bu kayıpların ardından umudu yeniden inşa etmek bizlerin sorumluluğunda."

İkranur Doğan'ın eserlerinin yer aldığı bu özel sergi, 5 Şubat'a kadar sanatseverlere açık olacak.

Anadolu kadınlarının motiflerini ele alan "Yankı ve Yansı Arasında Anadolu Kadınları" resim...

Anadolu kadınlarının motiflerini ele alan "Yankı ve Yansı Arasında Anadolu Kadınları" resim sergisi, Malatya'da sanatseverlerle buluştu.

Anadolu kadınlarının motiflerini ele alan "Yankı ve Yansı Arasında Anadolu Kadınları" resim...

Anadolu kadınlarının motiflerini ele alan "Yankı ve Yansı Arasında Anadolu Kadınları" resim sergisi, Malatya'da sanatseverlerle buluştu.

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