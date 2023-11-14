Eskişehir, Gaziantep, Adıyaman, Giresun, Malatya ve birçok ile uyarı yapıldı! Sağanak yağış hayatı felç edecek

Meteoroloji uzmanlarından o iller için uyarılar gelmeye başladı. Sel felaketlerinin tekrarının yaşanmaması için gerekli önlemler duyuruldu. İşte uyarı verilen o iller haberimizde.

Eskişehir, Gaziantep, Adıyaman, Giresun, Malatya ve birçok ile uyarı yapıldı! Sağanak yağış hayatı felç edecek
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Hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesiyle beraber sağanak yağışlar ile beraber olumsuz hava şartlarına karşı uyarılarda bulunuldu. Hava tahmin raporu yayınlanırken yeni haftada o iller için nasıl devam edeceği araştırılmaya başlandı.

Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Denizli, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batı illerinde, Kilis, Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışların olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise iç kesimlerde düşüşe geçerken Trakya'da ise artış göstermektedir. Rüzgar, sıklıkla güney ve güneybatı, bu akşam ve gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerde hafif, ara sıra orta kuvvetli etkisini hissettirmektedir.

sert rüzgar uyarı

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI VERİLEN İLLER

Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Denizli, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Kilis, G. Antep ve Adıyaman çevrelerinde etkili olan yağışlar yarından itibaren Ordu, Giresun, Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde sel, su baskını, yıldırım yaşanması yönünde uyarılar verildi.

SERT RÜZGAR UYARISI

8 ile sert rüzgar uyarısı verilirken MGM tarafından uyarılar yapıldı. Ankara, Antalya, Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı geldi. 

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