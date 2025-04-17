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Etimesgut'ta Tır Parkı Protestosu: Yerleşim Alanına Yakınlığı Tepki Topladı

Etimesgut'ta yapılan tır parkı, yerleşim yerine yakınlığı nedeniyle bölge sakinleri tarafından protesto edildi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 18:26
Etimesgut'ta Tır Parkı Protestosu: Yerleşim Alanına Yakınlığı Tepki Topladı

Etimesgut'ta Tır Parkı Protesto Edildi

Etimesgut'un Yapracık Mahallesi'nde belediye tarafından inşa edilen tır parkı, Bağlıca Mahallesi sakinleri tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Yerleşim alanına yakın bir konumda bulunan park, çevredeki yeşil alanlara zarar vereceği endişesiyle protesto edildi.

Protesto için bir araya gelen mahalle sakinleri, 52 dönüm arazi üzerine kurulan tır parkında basın açıklaması gerçekleştirdi. Grup adına konuşan Zübeyde Binzet, bölgenin tır parkına ihtiyacı olduğunu kabul ederken, bu parkın yerleşim yeri yakınına yapılmasını istemediklerini vurguladı.

Mahalle İhtiyaçları Göz Ardı Edilmemeli

Binzet, Bağlıca Mahallesi'nin hastaneye, ilkokula, pazar yerine, piknik alanına ve yeşil alana ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ayrıca bölgede birçok öğrenci yurdunun ve lisenin bulunduğuna dikkat çekerek, tır parkının yaratabileceği güvenlik sorunlarına vurgu yaptı.

Protesto sonrası imza toplayarak konuyu kaymakamlığa ilettiklerini ifade eden Binzet, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Etimesgut Belediye Başkanlığına, CİMER'e ve bu konuda yardımı olacak her kuruluşa kendi çabalarımızla ulaşmaya çalıştık ve çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Etimesgut'ta, belediye tarafından Yapracık Mahallesi'nde inşa edilen tır parkı, Bağlıca Mahallesi...

Etimesgut'ta, belediye tarafından Yapracık Mahallesi'nde inşa edilen tır parkı, Bağlıca Mahallesi sakinlerince yerleşim yerine yakın olması ve yeşil alana yapılması nedeniyle protesto edildi. Mahalle sakinleri, 52 dönüm arazi üzerine kurulan tır parkında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Zübeyde Binzet, basın açıklaması yaptı.

Etimesgut'ta, belediye tarafından Yapracık Mahallesi'nde inşa edilen tır parkı, Bağlıca Mahallesi...

Etimesgut'ta, belediye tarafından Yapracık Mahallesi'nde inşa edilen tır parkı, Bağlıca Mahallesi sakinlerince yerleşim yerine yakın olması ve yeşil alana yapılması nedeniyle protesto edildi. Mahalle sakinleri, 52 dönüm arazi üzerine kurulan tır parkında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Zübeyde Binzet, basın açıklaması yaptı.

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