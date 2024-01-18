Evde 3-4 patates varsa hemen deneyin! Sofraları şenlendirecek 3 pratik tarif
Haşlanmış patates, pişirilmesi kolay ve çeşitli yemeklerde kullanılabilen bir malzemedir. Lezzetli yemekler yaratmak için çeşitli tariflerle birleştirilebilir. İşte haşlanmış patates kullanarak yapabileceğiniz en lezzetli üç tarif ve ipuçları..
1. Kızartma
Malzemeler:
- Haşlanmış patates
- 1 adet soğan
- 1 diş sarımsak
- Tuz, karabiber
- Mayısdanoz
- 1 yumurta
- Un
- Ekmek kırıntıları
Yapılışı:
- Haşlanmış patatesleri ezin ve püre haline getirin.
- İçerisinde ince doğranmış soğanla sarımsağı da ekleyin. Tuz, karabiber, ince kıyılmış maydanozu ekledikten sonra iyice karıştırın.
- Karışımdan ceviz büyüklüğü gibi parçalar koparıp yuvarlak hale getirin.
- Yumurtaya ve una bulayıp ardından da kmek kırıntılarına buşadıktan sonra kızgın yağda kızaetın.
Püf noktası: Patatesleri iyice ezip püre haline getirin. Ayrıca kızartma yaparken yağın yeterince sıcak olduğundan emin olun.
2. Patates Köftesi
Malzemeler:
- Haşlanmış patates
- 1 adet kuru soğan
- 300 gr kıyma
- 1 çay bardağı galeta unu
- Tuz, karabiber
- Yumurta
- Sıvıyağ
Yapılışı:
- Patatesleri ezin, soğanı da rendeleyin ve suyunu iyice sıkın.
- Patatesi, kıynayı, galeta ununu, rendelenmiş soğanı, tuzu ve karabiberi aynı kapta birleştirin ve iyice karıştırın.
- Karışımdan ceviz büyüklüğü parça koparıp yuvarlayın.
- Bu parçaları, yumurta ve galeta ununa bulayıp kızartın.
Püf noktası: Köfte karışımını yoğururken malzemelerin karıştığından emin olmalısınız. Ayrıca köfte kızartırken mutlaka kısık ateşte yapın.
3. Patatesli Omlet
Malzemeler:
- Haşlanmış patates
- 3 adet yumurta
- 1 adet kuru soğan
- Tuz, karabiber
- Sıvıyağ
Yapılışı:
-Patatesleri ezip püre haline getirin.
- Soğanı ince ince doğrayın.
- Rendelenmiş patates, çırpılmış yumurta, ince doğranmış soğan, tuz ve karabiberi karıştırıp omlet karışımı yapın.
- Yağda kızartıp omlet yapın.
Püf noktası: Omlet pişerken alt kısmını iyice pişirin, ardından üzerini kapatıp pişirin.
Bu leziz tariflerle haşlanmış patates kullanarak çeşitli yemekler yapabilir, sofralarınıza renk katabilirsiniz. Harika bir sofra oluşturmak için deneyebilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Afiyet olsun!