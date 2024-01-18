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Evde 3-4 patates varsa hemen deneyin! Sofraları şenlendirecek 3 pratik tarif

Evde 3-4 patates varsa hemen deneyin! Sofraları şenlendirecek 3 pratik tarif Haşlanmış patates, pişirilmesi kolay ve çeşitli yemeklerde kullanılabilen bir malzemedir. Lezzetli yemekler yaratmak için çeşitli tariflerle birleştirilebilir. İşte haşlanmış patates kullanarak yapabileceğiniz en lezzetli üç tarif ve ipuçları..