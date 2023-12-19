Evde Kolayca Yapabileceğiniz Browni Kurabiye Tarifi: Malzemeler ve Püf Noktaları

Browni Kurabiye Tarifi: Malzemeler ve Yapılışı

Bu metin, evde kolayca yapabileceğiniz browni kurabiye tarifini anlatıyor. Bu kurabiyeler, çikolata ve şerbetin muhteşem uyumunu sevenler için birebir. Metni dikkatlice okuyun ve browni kurabiyelerin tadını çıkarın.

Browni Kurabiye İçin Malzemeler

Bu tarif için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

1 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

125 gram margarin veya tereyağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

Şerbet için de şu malzemeleri kullanın:

1 su bardağı su

1 su bardağı şeker

Browni Kurabiye Nasıl Yapılır?