Evde Kolayca Yapabileceğiniz Browni Kurabiye Tarifi: Malzemeler ve Püf Noktaları
Çikolata ve şerbetin muhteşem uyumunu sevenler için browni kurabiye tarifi. Evdeki malzemelerle kolayca yapabileceğiniz bu kurabiyeleri deneyin ve afiyet olsun.
Browni Kurabiye Tarifi: Malzemeler ve Yapılışı
Bu metin, evde kolayca yapabileceğiniz browni kurabiye tarifini anlatıyor. Bu kurabiyeler, çikolata ve şerbetin muhteşem uyumunu sevenler için birebir. Metni dikkatlice okuyun ve browni kurabiyelerin tadını çıkarın.
Browni Kurabiye İçin Malzemeler
Bu tarif için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:
- 1 yumurta
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 125 gram margarin veya tereyağı
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 3 su bardağı un
- 3 yemek kaşığı kakao
Şerbet için de şu malzemeleri kullanın:
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı şeker
Browni Kurabiye Nasıl Yapılır?
- İlk olarak şerbetimizi pişirelim. Su ve şekeri bir tencerede kaynatıp, kaynayınca kısık ateşte 5-6 dakika daha tutalım. Sonra ocaktan alıp soğumaya bırakalım.
- Kurabiye hamuru için, margarini eritip, yumurta ve pudra şekerini ekleyip karıştıralım. Sıvı yağı da ilave edip karıştırmaya devam edelim. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip hamuru yoğuralım. Hamur ele yapışmayan ve yumuşak bir kıvamda olmalı.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayalım ve yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında 10-12 dakika pişirelim. Kurabiyeler fırından çıktıktan sonra biraz dinlendirelim.
- Kurabiyeleri tek tek şerbetin içine batırıp bir servis tabağına alalım. Üzerlerine kalan şerbeti gezdirelim. İsterseniz hindistan cevizi veya toz fıstıkla süsleyebilirsiniz. Browni kurabiyeleriniz servise hazır. Afiyet olsun.