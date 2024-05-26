Bist 100
10.709,46 0%
DOLAR
32,18 -0,15%
EURO
34,99 0,11%
ALTIN
2.413,94 0,31%

Evde muz ve bisküvi varsa hemen deneyin! Çocuklar ve yetişkinler bu tatlıya bayılacak

Evde bisküvi topları hazırlamak hem pratik hem de leziz tariflerden biridir. İşte şipşak hazırlayabileceğiniz muzlu bisküvi topları tarifi...

Yayın Tarihi: 26.05.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 13:57
Evde muz ve bisküvi varsa hemen deneyin! Çocuklar ve yetişkinler bu tatlıya bayılacak

Evde pratik bir tatlı hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Muz ve bisküvi ikilisiyle yapılan bu lezzetli tatlı, hem çocukları hem de yetişkinleri mest ediyor. Yeni bir tarif gün yüzüne çıktı. 1 Muz ve biraz bisküvi yeterli...

Bu pratik ve sağlıklı tarif, sadece birkaç basit malzeme gerektiriyor. Bir paket petibör bisküvi, bir adet olgunlaşmış muz, bir çorba kaşığı pudra şekeri ve isteğe bağlı olarak dört yemek kaşığı kakao veya hindistan cevizi tozu ile bu tatlıyı hazırlamak oldukça kolay.

muzlu bisküvi topu tarifi

İlk adım, bisküvilerin toz haline getirilmesi ve muzun ezilerek püre haline getirilmesi. Sonrasında malzemeler bir araya getirilip yoğruluyor ve küçük toplar haline getiriliyor. Hazırlanan tatlılar isteğe bağlı olarak soslarla servis edilebilir veya buzdolabında saklanabilir.

Bu tatlı, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlıklı ve pratik olmasıyla da öne çıkıyor. İçerisinde katkı maddesi bulunmaması ve şeker miktarının kişisel tercihe göre ayarlanabilmesi, sağlıklı bir atıştırmalık arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor.

Muz ve bisküvi ikilisiyle hazırlanan bu eşsiz tatlı tarifi, hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olmaya aday. Evde pratik bir tatlı hazırlamak isteyen herkesi bu tarifi denemeye davet ediyoruz!

İLGİLİ HABERLER

Garanti Bankası bir ilke daha imza attı! Anında 40.000 TL hesabınıza yatacak

Zamlar dur durak bilmiyor! Bu hizmetlere bir zam daha geldi

Ev sahibi olmak isteyene müjde! Fiyatlar bir daha hiç bu kadar uçup kaçamayacak O önlem alındı

Konut kredilerinde faiz en dibe çekildi! Bu konut desteğiyle ev sahibi olmayan kalmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Memur alımlarına bir yenisi daha eklendi! Kamu personellerinde yeni yüzler aranıyor

Sadece 15.000 TL’yle arazi sahibi olabilirsiniz! Bu taşınmazlar bedavaya satılıyor

16 Mayıs’ta açıklandı! Aracınıza yakıt almadan önce hemen bunu yapın

Dolar yere çok sert çakıldı! Yatırımcıları üzecek haber duyuruldu

Ankara üniversitesi KPSS şartı aramadan personel alımı yapacak! Başvuru şartları açıklandı

İki asgari ücret fiyatına arazi fırsatı! 30.000 TL’si olanlar koşsun

Zamlar dur durak bilmiyor! Bu hizmetlere bir zam daha geldi

Konut kredilerinde faiz en dibe çekildi! Bu konut desteğiyle ev sahibi olmayan kalmayacak

Ev sahibi olmak isteyene müjde! Fiyatlar bir daha hiç bu kadar uçup kaçamayacak O önlem alındı

Belediyeden bedava ekmek kampanyası! O hanelere bedava ekmek dağıtılıyor

Garanti Bankası bir ilke daha imza attı! Anında 40.000 TL hesabınıza yatacak

Bakanlık KPSS puanı istemiyor! Bu kadrolara çok sayıda personel alımı duyuruldu