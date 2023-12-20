Evdeki basit malzemelerle kutabiye tarifi! Pastanelerin un kurabiyesini aratmayacak

Lezzetli ve pratik bir kurabiye tarifi arayanlara harika ve lezzetli kurabiye tarifi derledik. Bu çabuk unlu kurabiyeyi seveceksiniz ve sürekli olarak yapmak isteyeceksiniz. Beklenmedik misafirlere hızlıca servis edilebilecek, lezzetiyle sizi şaşırtacak bu unlu kurabiye tarifini mutlaka deneyin...

Evdeki basit malzemelerle kutabiye tarifi! Pastanelerin un kurabiyesini aratmayacak
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Malzemeler:

250 gr susuz bitkisel yağ

1 su bardağı pudra şekeri

4-4,5 su bardağı un

Üzeri için:

Pudra şekeri

Pastanelerin un kurabiyesi

Yapılışı:

Öncelikle uygun bir kabın içine 250 gram bitkisel yağ koyun. Yağın oda sıcaklı kıvamına gelmesinden emin olduktan sonra içerisine 1 su bardağı pudra şekeriyle 4,5 su bardağı un ekleyin. Daha sonra karışımı yavaş yavaş yoğurun. Unu kontrollü olarak ekleyip yoğurma işlemini tamamlamayı unutmayın. Hamur yumuşak bir kıvamda olacağından fazla un eklemeden dikkatlice hamuru sertleştirin. Hamuru daha sonra ceviz büyüklüğü parçalara ayırın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde ayırdığınız parçaları yuvarlayın ve yağlı kağıt serdiğiniz  fırın tepsisine düzgün bir şekilde dizin. Hamurların üstüne çatalla artı desen oluşturun.

160 derecede ısıttığınız fırında yaklaşık olarak 20-25 dakika pişirin. Son olarak kurabiyeleri oda sıcaklığı seviyesinde soğumaya bırakın. Soğuduğundan emin olduğunuz kurabiyelerin üzerine az miktarda pudra şekeri serpin. Kurabiyeleriniz servise hazırdır.

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