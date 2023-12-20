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Evdeki basit malzemelerle kutabiye tarifi! Pastanelerin un kurabiyesini aratmayacak

Evdeki basit malzemelerle kutabiye tarifi! Pastanelerin un kurabiyesini aratmayacak Lezzetli ve pratik bir kurabiye tarifi arayanlara harika ve lezzetli kurabiye tarifi derledik. Bu çabuk unlu kurabiyeyi seveceksiniz ve sürekli olarak yapmak isteyeceksiniz. Beklenmedik misafirlere hızlıca servis edilebilecek, lezzetiyle sizi şaşırtacak bu unlu kurabiye tarifini mutlaka deneyin...