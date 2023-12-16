Evdeki malzemelerle pasta tarifi! Şipşak hazır, hiç masrafa sokmayacak

Malzemeler:

- 2 paket kakaolu bisküvi

- 1 paket vanilyalı puding

- 3 su bardağı süt

- 1 su bardağı toz şeker

- Yarım su bardağı kakao

- 1 çay bardağı süt (bisküvileri ıslatmak için)

- 1 paket krem şanti

- 1 su bardağı soğuk süt (krem şanti için)

- Hindistan cevizi (süslemek için)





Yapılışı:

1. Pudingi hazırlamak için öncelikle bir tencereye sütü, toz şekeri, vanilyalı pudingi ekleyin. Pudingi orta ateşte sürekli karıştırıp pişirin. Muhallebi koyulaşıp kaynamaya başlayınca ateşi kapatıp soğumaya bırakın.

2. Bu arada taze kremayı yapın. Soğuk sütü bir kaseye dökün ve taze kremayı ekleyin. Mikserle iyice karıştırıp buzdolabında dinlendirmeye bırakın.

3. Nemlendirmek için büyük dikdörtgen bir fırın tepsisinin tabanına süt dökün.

4. Kakaolu kurabiyeleri süte batırın ve dikdörtgen bir fırın tepsisinin tabanına düzgünce yerleştirin.

5. Üzerine soğuyan pudingi dökün ve kurabiyelerin üzerini kaplayacak şekilde iyice yayın.

6. Başka bir ıslatılmış kurabiye ekleyin ve yeniden pudingle kaplayın. Bu işlem dilediğiniz kadar tekrarlanabilir.





7. Son olarak muhallebinin üzerine taze kremayı sürün ve Hindistan ceviziyle süsleyin.

8. Hazırladığınız pastanızı en az 2-3 saat buzdolabında dinlendirin.

Püf Noktası:

- Pudingi pişirirken topaklanmasını önlemek için sürekli karıştırın.

- Krem şantiyi çırpmadan önce uygun kaba alıp mikseri yüksek devire ayarlayın. Bu, çırpılmış kremanın daha hızlı yükselmesine yardımcı olacaktır.

- Kurabiyeleri çok fazla sütün içinde saklamayın. Aksi halde kurabiyeler yumuşayabilir ve kek dağılabilir.

- Kekin sertleşmesi ve lezzetli olması için 2-3 saat kadar buzdolabında bekletin.