Evliya Çelebi’nin Gizli Kimliği: Uyvar’da 'Uyvar Defterdarı Şeyhi Mehmed' Keşfi

Dr. Salih Aytemur, Osmanlı arşivlerinden Evliya Çelebi’nin asıl adının Mehmed olduğunu ve devlet görevlerinde bulunduğunu gösteren yeni belgeler ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:04
Dr. Salih Aytemur'un Osmanlı arşivlerinden çıkan yeni belgeleri Evliya Çelebi araştırmalarına boyut kazandırdı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Salih Aytemur, 2002 yılından bu yana yürüttüğü 'Geçmişten Günümüze Seyitömer ve Seyitömer Hazretleri' başlıklı araştırmaları kapsamında, dünyaca ünlü seyyah Evliya Çelebi hakkında daha önce tespit edilmemiş önemli belgelere ulaştı.

Dr. Aytemur, Osmanlı arşiv vesikalarına dayanan bu bulguları III. Uluslararası Eskişehir Kongresinde sundu. Kongre, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde gerçekleşti; Aytemur, elde edilen belgelerin Evliya Çelebi çalışmalarına yeni bir bakış açısı getireceğini belirtti.

Aytemur, bulgularını anlatırken şu değerlendirmeyi yaptı: 'Ulaştığım tarihi vesikalar ilk kez gün yüzüne çıkan bilgilerdir. Evliya Çelebi, seyahatlerini sadece gezmek ve yazmak için değil, üstlendiği devlet görevleri kapsamında gerçekleştirmiştir. Hesap uzmanı olmasının yanı sıra savaşçı ve cengâver bir kişiliğe sahiptir.'

Araştırma sonuçlarına göre, Evliya Çelebi’nin asıl adı Mehmed olup, eserlerinde kullandığı 'Evliya Çelebi' ismi müstear olarak değerlendiriliyor. Dr. Aytemur, Uyvar dönemine ait Osmanlı arşiv belgelerinde ismin 'Uyvar Defterdarı Şeyhi Mehmed' şeklinde geçtiğini tespit ettiğini açıkladı.

Ayrıca belgeler, Evliya Çelebi'nin Uyvar'dan sonra İstanbul'a dönüşünde Hazine-i Birun Defterdarı olarak, yani devlet hazinesinden sorumlu üst düzey bir bürokrat olarak görev yaptığını ortaya koyuyor.

Aytemur, belgelerde Evliya Çelebi ile Şeyhi Mehmed’in dönem ve bazı kişisel özelliklerinin örtüştüğünü belirterek, Uyvar’daki savaş sırasında gösterdiği yararlılıklar nedeniyle Serdar Ali Paşa tarafından kendisine ve maiyetindekilere Kütahya’da bazı zeametler verildiğini kaydetti.

Dr. Aytemur, bu keşfin Evliya Çelebi’nin kimliği ve devlet hizmetine ilişkin yeni tartışmalar başlatacağını ve tarih araştırmalarına yeni bir alan kazandıracağını söyledi. Çalışmanın ayrıntılarının makale olarak yayımlanacağı bildirildi.

SALİH AYTEMUR

