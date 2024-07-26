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Eyüp ve Şüheda Güzel'in Gazze Üzerine Farkındalık Sergisi Siirt'te Açıldı

Baba-kız, Gazze'deki saldırılara dikkat çekmek için Siirt'te resim sergisi düzenledi ve önemli mesajlar verdiler.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 20:46
Eyüp ve Şüheda Güzel'in Gazze Üzerine Farkındalık Sergisi Siirt'te Açıldı

Eyüp ve Şüheda Güzel'den Anlamlı Bir Sergi

İstanbul'dan hareket eden Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Siirt'te bir sergi açtı.

Serginin Detayları

Üç çocuk babası Eyüp Güzel, kızı Şüheda ile birlikte, Gazze’ye yönelik saldırıları resimleyerek, zulmü protesto etmeye karar verdiler. Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri tur kapsamında 13 Temmuz'da Gebze'de başladıkları sergiyi Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı ve Van illerinde de sürdürdüler.

Siirt'teki Etkinlik

Baba ve kızı, Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sergilerini açarak, Hucurat Harekatı Derneği Başkanı olan Eyüp Güzel, ziyaretçilere resim ve içerikleri hakkında bilgi verdi. Sergiye katılan çocuklar, açılan stantlarda boyama yaparak etkinliğe dahil oldular.

Mesajlar ve Anılar

Eyüp Güzel, yaklaşık 15 günlük gezilerinin amacının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatmak olduğunu vurguladı. Türkiye genelindeki sergilerde, özellikle Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili resimler yaptıklarını belirten Güzel, görsel bellek oluşturarak bu meseleye dikkat çekmeye çalıştıklarını ifade etti.

Van'da sergide bir çocuğun yazdığı mesajların önemini vurgulayan Güzel, “Uçak geçerken mutlu olmayan çocuklar var” ifadesinin kendilerine derin bir etki yarattığını sözlerine ekledi.

Şüheda Güzel'in Görüşleri

Şüheda Güzel, babası ile birlikte gerçekleştirdikleri bu yolculukta Filistin'deki soykırımı duyurmaya çalıştıklarını ifade etti. “Yıllardır süren saldırılar Gazze halkını çok etkiliyor ve bu büyük bir soykırım” diyen genç, bu tür etkinliklerin farkındalık oluşturmak adına gerekli olduğunu vurguladı.

Halktan Destek

Sergiyi gezen Necmettin Çiçek, yapılan faaliyetin anlamını ve önemini dile getirerek, “Bu tür farkındalık yaratacak etkinliklerin artırılması gerekiyor” dedi.

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına...

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için çizdikleri resimlerle Siirt'te sergi açtı.

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına...

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için çizdikleri resimlerle Siirt'te sergi açtı.

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına...

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için çizdikleri resimlerle Siirt'te sergi açtı.

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına...

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için çizdikleri resimlerle Siirt'te sergi açtı.

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına...

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için çizdikleri resimlerle Siirt'te sergi açtı.

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına...

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için çizdikleri resimlerle Siirt'te sergi açtı.

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına...

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için çizdikleri resimlerle Siirt'te sergi açtı.

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına...

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için çizdikleri resimlerle Siirt'te sergi açtı.

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına...

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için çizdikleri resimlerle Siirt'te sergi açtı.

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına...

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için çizdikleri resimlerle Siirt'te sergi açtı.

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