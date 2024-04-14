Faturaları otomatik ödemede olanlar dikkat! Fatura başına alınan faizlerden kurtulmak mümkün

Kredi kartı faizlerinin arşa kadar yükseldiği bugünlerde hesap ekstresine yansıyan tutarlar büyük dikkat çekmeye başladı. Su, elektrik, doğalgaz, internet ve telefon faturalarında ödeme yaparken alınan faizler ise vatandaşlar için bazen yük olabiliyor. Peki, fatura başına ne kadar faiz alınıyor? Faiz dışında faturalarda yapılan başka kesinti var mı?

Fatura maliyetlerinden kurtulmak için ne yapılması gerekiyor?

Kredi kartı ya da vadesiz hesaplara verilebilecek olan otomatik fatura ödeme talimatında masrafları düşürmek için bazı yöntemler uygulanabilir. Bu yöntemler sayesinde bankaya daha az faiz ve maliyet masrafı ödemek de mümkündür. Örneğin, faiz ve vergilerle karşılaşmamak için kredi kartı yerine vadesiz hesaba otomatik ödeme talimatı vermek maliyetlerden kurtulmanıza imkan sunacaktır. Diğer maliyetleri düşürme yöntemleri ise şöyle:

Her ay otomatik fatura ödeme talimatına yetecek kadar nakit bulundurmalısınız. Avans hesabınızdan faturanın alınması durumunda faiz ödemek durumunda kalırsınız.



Otomatik ödemeleri iptal ettirebilirsiniz.



Kredi kartı hesap kesim tarihi ile otomatik fatura ödeme tarihlerini birbirine yakın belirleyerek az masraf ödemek mümkün.



Yüzde 3’lük masraf nedeniyle SGK prim ödemelerini kredi kartı yerine hesap kartından yapabilirsiniz.



Aidat, resmi ve özel kurum ödemeleri ile üçüncü kişilere yapılan düzenli ödemelerde miktara göre masraf alınır. Bu nedenle bu tip ödemeleri kredi kartı ile yapmamak daha iyi bir seçenektir.



Kartla anlık fatura ödemelerinden de KKDF ve BSMV alındığından yine kredi kartı yerine banka hesabı kullanmak mantıklı olacaktır.



Hangi oranlarda faiz uygulanıyor?





Son dönemlerde bankalar kredi kartlarında yükselen talebi düşürmek üzere TCMB’nin de kararlarıyla birlikte faizlerde artışa gitti. Bu nedenle otomatik ödeme talimatlarından kredilere kadar her türlü faiz oranında değişiklik yaşandı. 16 Mart itibarıyla açıklanan rakamlarda aylık faiz oranları yüzde 5’e çıktı.

Öte yandan otomatik ödeme talimatlarında yüzde 5’lik faizin yanı sıra faiz tutarının yüzde 15’i kadar Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), yüzde 15’i kadar da Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) bedeli alınıyor. Yani, önce faiz sonra da bu faiz üzerinden vergi hesaplandığından aylık maliyetler yüzde 6.5’e kadar yükseliyor.

Ekstre ödeme tarihi çok önemli!

Kredi kartı ya da vadesiz mevduat hesabı üzerinden verilen otomatik ödeme talimatlarında ekstre tarihi oldukça önemli. Kart borcunda hesap kesiminden itibaren faiz işlemeye başladığından ekstreyi geçirmeden ödemek gerekmektedir. Ekstrenin geçmesi durumunda faiz işlenmeye devam edeceğinden, fatura ödemelerinde alınacak olan vergilerle birlikte maliyet de yükselecektir.

Fatura talimatı vadesiz hesabında tanımlı olanlar!

Otomatik fatura ödeme talimatı vadesiz hesabında olanlar, hesaplarında limit olduğu sürece herhangi bir faiz ödemek durumunda kalmazlar. Ancak yeterli bakiye olmaması durumunda avans hesabından çekim yapılacağından hesap eksiye düşecektir. Bu da artı para olduğundan aylık faizi yüzde 5’tir. Ödeme vadesi uzadıkça faiz ve masraflar da artmaya devam edeceğinden, hesabınızda para bulundurmaya özen göstermelisiniz.