Fethiye'de Sıradışı Düğün: Gelin ve Damat Cam Vitrinde

Fethiye'de Hüseyin Çetinkaya'nın oğlunun düğününde gelin ve damat cam vitrine konularak tırla şehir turu yapıldı; tören vinçle indirilmeyle tamamlandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 21:07
Tırla şehir turu ve vinçle indirme töreniyle unutulmaz anlar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen sıra dışı düğün organizasyonunda gelin ve damat, özel olarak tasarlanan cam vitrin içinde tıra yüklenip caddelerde gezdirildi; tören daha sonra düğün salonunda vinçle tırdan indirildi.

Fethiyeli iş adamı Hüseyin Çetinkaya, eşi Ayla Çetinkaya ile birlikte oğulları Berat Çetinkaya için unutulmaz bir tören düzenledi. Çetinkaya, çifte özel olarak tasarlanan ve adeta bir cam fanusu andıran vitrinin üzerine "Camlar şeffaf, kalpler tertemiz" yazdırdı.

Vitrin içinde gelin ve damat için masa, sandalye ve çiçek düzenlemesi yapıldı. Damat Berat Çetinkaya ile gelin Merve Sarıman bu özel törenle evlendi.

Törene Fethiye ve Seydikemer ilçelerinin siyaset, esnaf ve ticaret dünyasından yoğun katılım oldu. Gelin almaya özel hazırlanan ve tıra yüklenen cam vitrin, kız evinde vinçle tırdan indirildi; gelin ve damat dualarla cam vitrine girdi, ardından vitrin alkışlar eşliğinde tekrar tıra yüklendi.

Gelin tarafını alan konvoy Seydikemer'den Fethiye'ye hareket etti. Tırda cam vitrin içindeki çifti görenler cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı. Tır, Çatalarık Mahallesi sosyal tesislerine geldiğinde davetliler yoğun alkışla karşıladı ve cam vitrin vinçle tırdan tekrar indirildi.

Hüseyin Çetinkaya düğünle ilgili olarak, "Biz camın şeffaflığı gibi kalbimizin şeffaflığını vitrine koyduk. Bu güzelliği oğlumuz ve gelinimize yaşatmak istedik. Böyle bir güzelliğin dünyada benzersiz ve ilk defa olmasını istedik. Çok şükür öyle de oldu. Bize destek olan düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

