Ankara Sincan'da 2 Gündür Süren Su Kesintisi: Vatandaşlar Çeşmelere Koştu

Mustafa Kemal ve Yenikent mahallelerinde 2 gündür devam eden su kesintisi, bölge sakinlerinin günlük su ihtiyaçlarını çevredeki çeşmelerden karşılamasına yol açtı. Mahalleliler, kesintiye ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirterek yetkililerden çözüm talep etti.

Mahalle muhtarı: Susuzluk vatandaşları çaresiz bıraktı

Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Akgül Tabak yaşanan mağduriyeti şu sözlerle aktardı: "Vatandaşlarımız bu sabah saat 06.00’dan beri bizi rahatsız etmekteler. Çünkü vatandaşımızın sığınacağı bir liman yok. ASKİ’ye ulaşamıyorlar, muhtara ulaşalım diyorlar. Zir Vadisi’ndeki suyun dolum yerine geldik. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gördük. Suyumuz cuma günü kesildi, ASKİ tarafından cumartesi gelecek denildi, pazar oldu hala suyumuz akmıyor. Vatandaşın gideceği bir yer yok. Buradan yetkililere sesleniyorum, bölge bölge sular verilirse hiçbir vatandaşımız mağdur kalmayacak. Çünkü gerçekten çok zor durumdayız. Yenikent’te 200 bin nüfusa sahip olan mahallemiz şu anda susuz ve hafta sonu" dedi.

Vatandaşlar bilgi ve çözüm bekliyor

Sinan Gökhan su kesintisi hakkında bilgilendirme yapılmadığını vurgulayarak, "Mustafa Kemal Mahallesi’nde son 2 haftadır basınç düşüklüğü vardı. Daha önceleri herhangi bir yerde arıza olduğu zaman mesajla bilgilendiriliyordum ama dünden beri sularımız yok. Tesisatçı olduğum için biliyorum apartman yöneticisiyle konuştum. Biz depodan yararlanıyorduk ama dün akşamdan beri depodaki su da bitti. Şu an sular hiç yok. Gördüğünüz gibi vatandaşlar zaten sıradalar, kim bilir kaç saattir burada bekleyeceğiz, o da belli değil. Bize, suların neden kesik olduğu konusunda yetkililer tarafından herhangi bir mesaj iletilmedi. Bilmiyoruz neyden dolayı, bu sorunun çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

Abdullah Sancar ise bölgedeki sorunun acilen giderilmesini isteyerek, "İki gündür su yok. Her aradığımızda tasarruf moduna geçilmiş ya da arıza nedeniyle su yok diyorlar. Bir an önce şu su sıkıntısının çözülmesi lazım. Bir sürü aile var burada, su olmadan olmuyor. ASKİ’yi arıyoruz, normalde tasarruf olduğu zaman Ankara genelinde su kesintisi olması lazımken sadece Yenikent’te su yok. Çankaya’da su var, Batıkent’te su var, sadece burada su sıkıntısı var. Su sıkıntısının bir an önce çözülmesini istiyoruz" dedi.

Vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ)'den acil bilgilendirme ve bölgesel su dağılımına ilişkin çözüm bekliyor.

